Еще одна "спецоперация". Зачем Путин втягивает Лукашенко в войну

Россия старается разделить ответственность с Беларусью, поэтому пытается не просто втянуть Минск в войну с Украиной, но и создать дополнительное давление на Запад. Фокус разбирался, что означают белорусские заявления о контртеррористической операции и может ли введение КТО в Беларуси угрожать Украине.

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Хронология угроз Лукашенко Украине

С начала объявления РФ "специальной военной операции" в Украине лидер Беларуси Александр Лукашенко на всех уровнях всячески поддерживал Россию. В частности, он предоставил территорию страны в качестве плацдарма для вторжения в Украину – Беларусь использовалась для ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", там же там базировалась российская авиация, а после пообещал ввязаться в войну наравне с Россией.

[ + – ] Александр Лукашенко возвращает в Беларусь российских военных: "Это будет совместная с Россией региональная группировка войск" Фото: ТАСС

Очередная волна активности Минска проявилась на этой неделе.

Сначала Лукашенко анонсировал возвращение в Беларусь российских военных. Правда, отметил, что это не будет большая численность, но и "не одна тысяча человек". "Это будет совместная с Россией региональная группировка войск", – сказал он.

После местные белорусские медиа, со ссылкой на свои источники, стали утверждать: Лукашенко окончательно решил реализовать идею о скрытой мобилизации. Ее планируют проводить под видом проверки воинской годности.

И наконец, в Минске заговорили о режиме "контртеррористической операции". Глава МИД Беларуси Владимир Макей в одном из интервью пояснил: существуют угрозы со стороны соседних стран.

"Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси" – уточнил он.

К тому же накануне выступал глава комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель. Он рассказывал силовикам и чиновникам из экономического блока, что Украина якобы готовит нападение на Беларусь. Мол, иностранные спецслужбы подготовили в Украине "от 100 до 300 боевиков" для "вооруженного вторжения" на белорусскую территорию.

[ + – ] Глава МИД Беларуси Владимир Макей: "Со стороны соседних стран планируются провокации, связанные почти с захватом участков территории" Фото: РИА Новости

"Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории — с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований, наших и наших союзников", – сказал Тертель. Правда, вскоре в КГБ разъяснили, что их не так поняли.

В Украине все подобные заявления и действия Минска назвали провокацией.

Лукашенко всячески пытается избежать прямого участия в войне

"Исключать, что белорусская армия нападет на Украину, нельзя. Но на этом этапе возможность ее привлечения к гипотетическому вторжению можно оценить как минимальную. Более того – в последнее время отмечена дипломатическая активность представителей белорусской стороны в поиске контакта с представителями стран Запада, пытаясь избежать полной зависимости от РФ", – говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко добавляет: граница с Беларусью со стороны Украины защищена – все заминировано, позиции укреплены.

"Ситуация существенно отличается от той, которая была в феврале 2022 года", – уверяет эксперт.

Мусиенко поясняет: с военной точки зрения ситуация в Беларуси не изменилась: "В перманентном состоянии проверки боевой готовности пребывают разные подразделения белорусской армии. Но такое состояние у них с мая 2022 года. Интересно то, что в Беларуси снимают со складов хранения свою военную технику, в частности танки Т 72, и передают их России для использования. Если бы белорусская армия готовилась к наступлению, то вряд ли бы она отдавала свои танки РФ. К тому же много офицеров в белорусской армии не хотят принимать участие в боевых действиях в Украине, выполнять приказы Лукашенко, а тем более — Путина. И это существенный сдерживающий фактор".

Мусиенко замечает: "Лукашенко на серьезной растяжке".

[ + – ] Путин давит на Лукашенко, а он, как может, имитирует постоянные приготовления для вступления в войну, но пока такое решение не принимает Фото: s.karelia.news

С одной стороны, Путин давит на Лукашенко, а он, как может, имитирует постоянные приготовления для вступления в войну, но пока такое решение не принимает. То он вводит режим "контртеррористической операции", то нет, то велит создавать южное командование, то не создавать. И все потому, что Лукашенко находится в полной политической и экономической зависимости от Кремля.

С другой стороны, президент Беларуси готов делать все, что угодно: отдать все танки и предоставить территорию для россиян, аэродромы, только бы не отдавать приказ белорусской армии о наступлении.

Во-первых, Лукашенко понимает, что если Беларусь вступит в войну, последуют международные санкции, что усилит давление на и без того слабую экономику страны.

Во-вторых, ему известно, что белорусское общество против непосредственного участия Беларуси в боевых действиях, хотя значительная часть белорусов поддерживает Россию в войне против Украины. И, наконец, в случае появления погибших и раненных среди граждан Беларуси, будет расти недовольство режимом – люди выйдут на улицы, с ними справиться режим Лукашенко не сможет.

"А вот России выгодно привлекать Беларусь. Например, можно спровоцировать войну с Европой не на территории России, а на территории Беларуси. С этой точки зрения они подставляют Беларусь, чтобы страна разделяла с ними удар, чтобы ЕС ожидали наступления с ее территории, а европейцы жили в страхе", – полагает Мусиенко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит: Лукашенко – заложник ситуации, который своими заявлениями стремится посеять панику среди украинцев и европейцев.

Путин хочет разделить ответственность с Лукашенко

Эксперты отмечают, что если будет увеличение группировки российских войск, Украина об этом узнает. В Генштабе понимают цель как разговоров, так и реального наступления – отвлечь внимание и силы от фронта на юге и востоке Украины.

[ + – ] Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит: Лукашенко – заложник ситуации Фото: пресс-служба СНБО

Сейчас же заметны лишь признаки подготовки к размещению и расквартированию российских войск, но самих войск на территории Беларуси нет.

"Там находится постоянно до тысячи военнослужащих из России, 6 самолетов, 4 "Искандера" и 12 ЗРК С-400", – уточняет командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. Но при этом говорит: на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для развертывания на их базе сил РФ.

Дмитрий Снегирев считает, что белорусская карта и в будущем будет использоваться Путиным для многовекторного давления.

"На фоне прозвучавших 6 октября заявлений, впервые с 28 августа, был нанесен ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Самолет Ту-22 М3 стратегической авиации РФ из воздушного пространства Беларуси нанес удар ракетой X-22 по Шепетовскому району Хмельницкой области. То есть, можно говорить, что эти заявления со стороны МО РБ были подкреплены конкретными действиями со стороны российских военных. Нельзя исключать возможности дальнейшего использования РБ для развертывания военного контингента РФ, использования ими инфраструктуры белорусских вооруженных сил. Речь идет прежде всего об аэродромах. Один из них – Зябровка – находится всего в 35 км от украинской территории. Стоит отметить, что иранские дроны, которые недавно нанесли удар по территории Украины, тоже были запущены с территории РБ", — рассуждает Снегирев.

Эксперт говорит: подобная риторика Минобороны Беларуси дает России возможность военно-дипломатически давить не только на Украину (в момент использования белорусской территории для атак, в том числе очередной попытки вторжения), но и на страны НАТО – государства Балтии и Польшу.

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