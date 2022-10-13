"До тысячи": в ВСУ рассказали, сколько ВС РФ находится на территории Беларуси

Сейчас на территории Беларуси проводят подготовку аэродромной сети и инфраструктуры для размещения российских военных и увеличения их количества.

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Численность российских военных, которые дислоцируются на территории Беларуси, составляет до тысячи человек. Об этом рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире телемарафона украинских телеканалов, передает "РБК-Украина".

По его словам, в Беларуси также находятся несколько единиц ударных самолетов, ракетных и зенитных установок.

"Сейчас на территории Беларуси находятся военные ВС РФ примерной численностью до 1000 человек. Также там 6 российских ударных самолетов, 4 установки ОТРК "Искандер", 12 ЗРК С-400", — сказал Наев.

Командующий отметил, что на территории Беларуси проводят подготовку аэродромной сети и инфраструктуры для размещения российских военных и увеличения их количества.

Напомним, 10 октября белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о разворачивании совместной с Россией группировки войск. Он объяснил это желанием избежать нападения со стороны Украины.

11 октября в стране начали проверку собственных вооруженных сил по поручению Лукашенка. В белорусском Минобороны сообщили, что в ходе проверки воинские части и подразделения ВС РБ отработают вопросы проведения в боевую готовность.

12 октября журналисты сообщали, что Беларусь отправила очередную партию военной техники российским войскам. По информации журналистов, эшелон с техникой направляется в оккупированный Луганск.