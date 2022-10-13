"До тисячі": у ЗСУ розповіли, скільки ЗС РФ знаходиться на території Білорусі

Наразі на території Білорусі проводять підготовку аеродромної мережі та інфраструктури для розміщення російських військових та збільшення їх кількості.

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Кількість російських військових, що дислокуються на території Білорусі, становить до тисячі осіб. Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі телемарафону українських телеканалів, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, у Білорусі також знаходяться кілька одиниць ударних літаків, ракетних та зенітних установок.

"Зараз на території Білорусі перебувають військові ЗС РФ приблизною чисельністю до 1000 осіб. Також там 6 російських ударних літаків, 4 установки ОТРК "Іскандер", 12 ЗРК С-400", — сказав Наєв.

Командувач зазначив, що на території Білорусі проводять підготовку аеродромної мережі та інфраструктури для розміщення російських військових та збільшення їхньої кількості.

Нагадаємо, 10 жовтня білоруський президент Олександр Лукашенко повідомив про розгортання спільного з Росією угруповання військ. Він пояснив це бажанням уникнути нападу України.

11 жовтня у країні розпочали перевірку власних збройних сил за дорученням Лукашенка. У білоруському Міноборони повідомили, що під час перевірки військові частини та підрозділи ЗС РБ відпрацюють питання проведення у бойову готовність.

12 жовтня журналісти повідомляли, що Білорусь відправила чергову партію військової техніки російським військам. За інформацією журналістів, ешелон із технікою прямує до окупованого Луганська.