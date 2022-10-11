У Білорусі розпочали перевірку власних збройних сил

Під час перевірки військові частини та підрозділи ЗС РБ відпрацюють питання проведення в бойову готовність, здійснення маршу та розгортання військ у призначених районах для проведення навчань.

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Державний секретаріат Ради безпеки Білорусі з 11 жовтня розпочав перевірки Збройних сил країни. Це пов'язано з дорученням білоруського президента Олександра Лукашенко. Про це заявили в пресслужбі Міноборони Білорусі.

"Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення", — сказано в повідомленні.

Відомо, що під час перевірки військові частини та підрозділи ЗС РБ відпрацюють питання проведення в бойову готовність, здійснення маршу та розгортання військ у призначених районах для проведення навчань.

Нагадаємо, 9 жовтня білоруські дипломати звинуватили Україну в підготовці нападу на Білорусь. У МЗС країни викликали українського дипломата та вручили йому ноту, де сказано про запланований удар.

10 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь розгортають спільне угруповання військ. Він пояснив це бажанням уникнути нападу України.

Пізніше з відеозверненням виступив білоруський міністр оборони Віктор Хренін. Він закликав Київ "перестати провокувати" й заявив, що Мінськ не збирається нападати на Україну чи інших своїх сусідів. Хренін стверджує, що в плани Білорусі входить лише оборона, а воєнні дії почнуться, якщо сусідні держави робитимуть "неправильні кроки".