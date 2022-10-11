В Беларуси начали проверку собственных вооруженных сил

В ходе проверки воинские части и подразделения ВС РБ отработают вопросы проведения в боевую готовность, совершение марша и развертывание войск в назначенных районах для проведения учений.

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Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси с 11 октября начал проверки Вооруженных сил страны. Это связанно с поручением белорусского президента Александра Лукашенка. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

"Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", — сказано в сообщении.

Известно, что в ходе проверки воинские части и подразделения ВС РБ отработают вопросы проведения в боевую готовность, совершение марша и развертывание войск в назначенных районах для проведения учений.

Напомним, 9 октября белорусские дипломаты обвинили Украину в подготовке нападения на Беларусь. В МИД страны вызвали украинского дипломата и вручили ему ноту, в которой сказано о планируемом ударе.

10 октября Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь разворачивают совместную группировку войск. Он объяснил это желанием избежать нападения со стороны Украины.

Позже с видеообращением выступил белорусский министр обороны Виктор Хренин. Он призвал Киев "перестать провоцировать" и заявил, что Минск не собирается нападать на Украину или других своих соседей. Хренин утверждает, что в планы Беларуси входит только оборона, а военные действие начнутся, если соседние государства будут предпринимать "неправильные шаги".