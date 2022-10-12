Лукашенко постачає техніку ЗС РФ: ешелон із УРАЛами йде до Луганська, — розслідувачі

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", знята зі зберігання техніка збройних сил Білорусі прибуде до російських військових приблизно 19 жовтня.

Related video

У середу, 11 жовтня, Білорусь відправила чергову партію техніки російським військам, дислокованим в Україні. Група з 19 навантажених платформ виїжджає з Мінської області в Луганськ, транзитом через місто Міллерове Ростовської області. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Наголошується, що йдеться про техніку, яка зберігалася на складах білоруської армії. У розпорядженні російських військових вона буде орієнтовно 19 жовтня.

"11 жовтня друга група з 19-ти завантажених платформ із розконсервованою військовою технікою ЗС РБ вирушила із залізничної станції Старі Дороги на станцію Міллерове й далі в напрямку Луганська, — йдеться в повідомленні. — Прилизна дата прибуття — 19.10.2022 року" .

Старі Дороги — місто в Мінській області, де розташована 288 база резерву автомобільної техніки. Журналісти припускають, що саме там було знято щонайменше 28 вантажівок "Урал", які перебували на зберіганні. Їх перевозив ешелон, помічений напередодні під Мінськом. На ньому також було щонайменше 8 танків Т-72А.

Протяжність маршруту від Старих Доріг до Міллерово — 1580 км.

Нагадаємо, що Білорусь спільно з Росією розгортають загальне угруповання військ. Білоруський президент Олександр Лукашенко пояснює це прагненням уникнути нападу з боку України. Проте українські дипломати закликали білорусів не піддаватися на провокації.

Раніше Фокус повідомляв, що за допомогою Білорусі Путін планує скувати підрозділи ЗСУ в районі Києва. На території Білорусі, вважають аналітики, можуть бути розміщені до 20 тис. російських військовослужбовців, яких мобілізували відповідно до рішення російського президента.