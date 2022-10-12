Лукашенко снабжает техникой ВС РФ: эшелон с УРАЛами идет в Луганск, — расследователи

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", снятая с хранения техника вооруженных сил Беларуси прибудет в расположение российских военных примерно 19 октября.

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В среду, 11 октября, Беларусь отправила очередную партию техники российским войскам, дислоцированным в Украине. Группа из 19 груженых платформ следует из Минской области в Луганск, транзитом через город Миллерово Ростовской области. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что речь идет о технике, которая хранилась на складах белорусской армии. В распоряжении российских военных она ориентировочно будет 19 октября.

"11 октября, вторая группа из 19-и груженых платформ с расконсервированной военной техникой ВС РБ отправилась с ж/д станции Старые дороги на станцию Миллерово и далее в направлении Луганска, — говорится в сообщении. — Расчетная дата прибытия — 19.10.2022 года".

Старые дороги — город в Минской области, где находится 288-я база резерва автомобильной техники. Журналисты предполагают, что именно там были сняты по меньшей мере 28 грузовиков "Урал", находившихся на хранении. Их перевозил эшелон, замеченный накануне под Минском. На нем также было как минимум 8 танков Т-72А.

Протяженность маршрута от Старых дорог до Миллерово — 1580 км.

Напомним, что Беларусь совместно с Россией разворачивают общую группировку войск. Белорусский президент Александр Лукашенко объясняет это стремлением избежать нападения со стороны Украины. Однако украинские дипломаты призвали белорусов не поддаваться на провокации.

Ранее Фокус сообщал, что с помощью Беларуси Путин планирует сковать подразделения ВСУ в районе Киева. На территории Беларуси, считают аналитики, могут быть размещены до 20 тыс. российских военнослужащих, которых мобилизовали, в соответствии с решением российского президента.