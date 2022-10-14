Не то имели в виду: в КГБ опровергли сведения о введении режима КТО в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, который ранее заявил о введении режима контртеррористической операции в стране, обвинил журналистов в том, что они якобы выхватили его слова из контекста.

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В Комитете государственной безопасности Беларуси опровергли информацию о том, что в стране введен режим контртеррористической операции (КТО). В силовом ведомстве уточнили, что такие сведения в Сети носят недостоверный характер. Об этом сообщает белорусское информагентство "БелТА".

"На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер", — говорится в сообщении.

Также в КГБ отметили, что на данный момент в Беларуси проводят плановые мероприятия, целью которых является поддержание надлежащего уровня готовности силовиков противодействовать терроризму.

"Примером тому являются завершившиеся 12 октября в Ельске Гомельской области тактико-специальные учения МВД, которые проходили в тесном взаимодействии с представителями силового блока и органов местной власти", — уточнили в ведомстве.

При этом было подчеркнуто, что согласно законодательству Беларуси режим КТО может вводить только по решению руководства КГБ.

"Согласно закону Республики Беларусь от 3 января 2002 года №77-З "О борьбе с терроризмом" режим КТО на территории страны вводится Комитетом госбезопасности", — подчеркнули в ведомстве.

Как появилась информация о введении КТО

Ночью 14 октября в издании "Известия" появилось интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, где он заявил, что Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, после чего в стране введен режим контртеррористической операции.

Уже утром того же дня Макею пришлось оправдываться и объяснять, что он имел в виду. По его словам, появилась информация о возможных провокаций на прилегающей территории и попытке захвата отдельных частей территории Беларуси. В связи с этим было принято ввести в стране режим КТО.

Спустя время министру пришлось еще раз комментировать свои же заявления, при этом Макей обвинил журналистов в раскрутке "конспирологической теории".

"Да, конечно, я видел, как выхватили эту фразу и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено, в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера", — заявил Макей.

Затем пришлось вмешаться самому Александру Лукашенко который пояснил, что в стране начались процедуры развертывания союзной с Россией группировки войск, в связи с введением режима "повышенной террористической опасности".

Напомним, по данным издания "Наша Ніва" Александр Лукашенко решил провести в Беларуси мобилизацию. По словам жураналистов, ознакомившись с российским негативным опытом, Лукашенко решил не объявлять о ней публично.