Не те мали на увазі: в КДБ спростували відомості про запровадження режиму КТО в Білорусі

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей, який раніше заявив про введення режиму контртерористичної операції в країні, звинуватив журналістів у тому, що вони вирвали його слова з контексту.

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У Комітеті державної безпеки Білорусі спростували інформацію про те, що в країні запроваджено режим контртерористичної операції (КТО). У силовому відомстві уточнили, що такі відомості в мережі мають недостовірний характер. Про це повідомляє білоруське інформагентство "БелТА".

"На території Республіки Білорусь контртерористична операція не проводилася і наразі не проводиться. Інформація, що розповсюджується в інтернеті, має недостовірний характер", — йдеться у повідомленні.

Також у КДБ зазначили, що наразі в Білорусі проводять планові заходи, метою яких є підтримання належного рівня готовності силовиків протидіяти тероризму.

"Прикладом цього є тактико-спеціальні навчання МВС, які завершилися 12 жовтня в Єльську Гомельської області, які проходили у тісній взаємодії з представниками силового блоку й органів місцевої влади", — уточнили у відомстві.

При цьому було наголошено, що згідно із законодавством Білорусі режим КТО можна запроваджувати лише за рішенням керівництва КДБ.

"Згідно із законом Республіки Білорусь від 3 січня 2002 року №77-З "Про боротьбу з тероризмом" режим КТО на території країни запроваджується Комітетом держбезпеки", — підкреслили у відомстві.

Як з'явилася інформація про запровадження КТО

Вночі 14 жовтня у виданні "Известия" з'явилося інтерв'ю міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, де він заявив, що Лукашенко провів низку нарад із силовими структурами, після чого в країні запроваджено режим контртерористичної операції.

Уже вранці того ж дня Макею довелося виправдовуватися і пояснювати, що він мав на увазі. За його словами, з'явилася інформація про можливі провокації на прилеглій території та спробу захоплення окремих частин території Білорусі. У зв'язку з цим було вирішено ввести в країні режим КТО.

Через деякий час міністру довелося ще раз коментувати свої ж заяви, при цьому Макей звинуватив журналістів у розкручуванні "конспірологічної теорії".

"Так, звичайно, я бачив, як вихопили цю фразу і довкола неї за ніч розкрутили конспірологічні теорії. Не треба піднімати жодної паніки, є доручення президента, яке було озвучено, зокрема публічно, провести заходи контртерористичного характеру", — заявив Макей.

Потім довелося втрутитися самому Олександру Лукашенку, який пояснив, що в країні почалися процедури розгортання союзного з Росією угруповання військ у зв'язку з введенням режиму "підвищеної терористичної небезпеки".

Нагадаємо, за даними видання "Наша Ніва" Олександр Лукашенко вирішив провести у Білорусі мобілізацію. За словами журналістів, ознайомившись з російським негативним досвідом, Лукашенко вирішив не оголошувати про неї публічно.