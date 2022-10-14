Боятся оккупации: в Беларуси объяснили, зачем ввели режим контртеррористической операции

Белорусские чиновники по-прежнему рассказывают, откуда на страну готовится нападение, обвиняя, в частности, Украину в желании оккупировать отдельные районы страны.

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей объяснил, почему в стране ввели режим контртеррористической операции (КТО).

"Мы видим, как со стороны Украины говорят: "Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью". Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить, — сказал Макей. — Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта".

[ + – ] Глава МИД Беларуси Макей рассказал о причинах введения режима КТО

По словам Макея, белорусские власти располагают информацией о том, что в некоторых сопредельных странах планируют провокации, результатом которых может стать захват отдельных участков территории Беларуси. Именно это и стало причиной введения режима КТО.

Беларусь последовательно обвиняет Украину

11 октября КГБ Беларуси обвинил Украину, Литву и Польшу в подготовке терактов на территории государства. Причиной такой подготовки называют то, что Беларусь создает совместную группировку войск с Россией. Теракты ожидают на объектах железнодорожной инфраструктуры, которую используют для переброски войск.

При этом белорусские чиновники недоумевают, почему украинцы готовятся к нападению со стороны Беларуси, о чем свидетельствуют перекопанные дороги, взорванные мосты и развертывание минных полей. Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что не понимает, от кого Украине приходится защищаться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже не раз объяснял, откуда готовится нападение на его страну, породив множество мемов. К примеру, летом он был возмущен тем, что ВСУ разместили на границе четыре дивизиона ракетных комплексов "Точка-У". Именно поэтому российские войска, которые "находились на учениях" в Беларуси, якобы были вынуждены ударить по украинским позициям и ввести в Украину войска с белорусской территории.

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Напомним, 24 августа Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости, пожелав украинцам мирного неба. В Офисе президента на это ответили, что клоунада белорусского диктатора пропитана кровью.