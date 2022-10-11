Готовят теракты: Беларусь озвучила Украине новые обвинения

Глава беларусского КГБ считает, что на территории Украины, Польши и Литвы "коллективный Запад" тренирует "террористов", которые будут взрывать железные дороги в Беларуси.

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Комитет государственной безопасности Республики Беларусь обвинил Украину и ряд других стран в подготовке терактов на территории государства. Об этом во вторник, 11 октября, заявил глава КГБ Иван Тертель.

"Видим сейчас подготовку, в том числе серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Российской Федерацией", – сказал Тертель.

Глава белорусского КГБ утверждает, что теракты якобы планируются на железной дороге по пути движения белорусских и российских воинских формирований.

В готовящихся терактах Тертель обвинил Украину, Литву и Польшу. Он уверен, что именно на территориях этих стран "коллективный Запад" формирует и обучает "террористов", которые позже проникнуть в Беларусь и будут осуществлять там общественно опасные деяния.

Напомним, несколько ранее КГБ Беларуси обвинило "коллективный Запад" в желании захватить Минск. По словам Ивана Тертеля оппозиционные силы при поддержке так называемого "коллективного Запада" могут попытаться проникнуть в Беларусь с помощью вооруженной группы. Ее цель – захватить один из райцентров для создания плацдарма продвижения на Минск.

Фокус также писал, что Беларусь обвинила Запад в подготовке к войне. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что, по данным военного командования, соседние с республикой страны Запада готовятся к полномасштабной войне. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства Беларуси сделал после совещания с лидером республики Александром Лукашенко.