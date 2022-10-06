КГБ Беларуси обвинило "коллективный Запад" в желании захватить Минск: подробности

Параллельно подобное заявление сделал и министр обороны РБ Виктор Хренин, который считает, что военные НАТО в скором времени попытаются захватить Минск.

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Комитет государственной безопасности Ркспублики Беларусь считает, что оппозиционные политики при поддержке западноевропейских государств и США предпримут попытку захватить Минск. Об этом сообщил глава ведомства Иван Тертель.

По его словам оппозиционные силы при поддержке так называемого "коллективного Запада" могут попытаться проникнуть в Беларусь с помощью вооруженной группы. Ее цель – захватить один из райцентров для создания плацдарма продвижения на Минск.

Кроме того в четверг, 6 октября, подобное заявление сделал министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

По его словам военные НАТО, которые дислоцируются в соседних с РБ странах, могут формировать ударные группировки. Они якобы в скором времени попытаются захватить Минск и Москву.

Напомним, Беларусь обвинила Запад в подготовке к войне. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что, по данным военного командования, соседние с республикой страны Запада готовятся к полномасштабной войне. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства Беларуси сделал после совещания с лидером республики Александром Лукашенко.

В свою очередь белорусский оппозиционер Павел Латушко уверен, что россиян будут перебрасывать в Беларусь с ноября по февраль. Александр Лукашенко дополнительно мобилизует 100 тысяч солдат.

"Лукашенко готовится к полномасштабной войне. Запад должен выдвинуть ультиматум, от которого он не сможет отказаться", — заключил Латушко.