КДБ Білорусі звинуватило "колективний Захід" у бажанні захопити Мінськ: подробиці

Паралельно таку заяву зробив і міністр оборони РБ Віктор Хренін, який вважає, що військові НАТО незабаром намагатимуться захопити Мінськ.

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Комітет державної безпеки Росії Білорусь вважає, що опозиційні політики за підтримки західноєвропейських держав і США спробують захопити Мінськ. Про це повідомив голова відомства Іван Тертель.

За його словами, опозиційні сили за підтримки так званого "колективного Заходу" можуть спробувати проникнути до Білорусі за допомогою збройної групи. Її ціль — захопити один із райцентрів для створення плацдарму просування на Мінськ.

Крім того, у четвер, 6 жовтня, таку заяву зробив міністр оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенант Віктор Хренін.

За його словами, військові НАТО, які дислокуються в сусідніх з РБ країнах, можуть формувати ударні угруповання. Вони нібито незабаром спробують захопити Мінськ та Москву.

Нагадаємо, Білорусь звинуватила Захід у підготовці до війни. Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін повідомив, що за даними військового командування сусідні з республікою країни Заходу готуються до повномасштабної війни. Відповідну заяву глава оборонного відомства Білорусі зробив після наради з лідером республіки Олександром Лукашенком.

Зі свого боку білоруський опозиціонер Павло Латушко впевнений, що росіян перекидатимуть до Білорусі з листопада до лютого. Олександр Лукашенко додатково мобілізує 100 тисяч вояків.

"Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має висунути ультиматум, від якого він не зможе відмовитися", — сказав Латушко.