Готують теракти: Білорусь озвучила Україні нові звинувачення

Глава білоруського КДБ вважає, що на території України, Польщі та Литви "колективний Захід" тренує "терористів", які підриватимуть залізниці в Білорусі.

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Комітет державної безпеки Республіки Білорусь звинуватив Україну та низку інших країн у підготовці терактів на території держави. Про це у вівторок, 11 жовтня, заявив голова КДБ Іван Тертель.

"Бачимо зараз підготовку, зокрема серії терактів на нашій території з урахуванням того, що у нас створюється спільне угруповання військ із Російською Федерацією", – сказав Тертель.

Глава білоруського КДБ стверджує, що теракти нібито плануються на залізниці шляхом руху білоруських та російських військових формувань.

У терактах, що готуються, Тертель звинуватив Україну, Литву та Польщу. Він упевнений, що саме на територіях цих країн "колективний Захід" формує та навчає "терористів", які пізніше проникнуть до Білорусі та здійснюватимуть там суспільно небезпечні дії.

Нагадаємо, дещо раніше КДБ Білорусі звинуватило "колективний Захід" у бажанні захопити Мінськ. За словами Івана Тертеля, опозиційні сили за підтримки так званого "колективного Заходу" можуть спробувати проникнути до Білорусі за допомогою збройної групи. Її мета – захопити один із райцентрів для створення плацдарму просування на Мінськ.

Фокус також писав, що Білорусь звинуватила Захід у підготовці до війни. Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін повідомив, що за даними військового командування сусідні з республікою країни Заходу готуються до повномасштабної війни. Відповідну заяву глава оборонного відомства Білорусі зробив після наради з лідером республіки Олександром Лукашенком.