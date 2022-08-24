"Эта клоунада пропитана кровью": Подоляк отреагировал на поздравление Лукашенко

Советник главы ОП пообещал, что после проигрыша России в войне белорусский диктатор будет наказан.

Поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко украинцев с Днем независимости прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины, — отметил он. — Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты".

Подоляк назвал высказывания белорусского диктатора "пропитанной кровью клоунадой", и заверил, что она зафиксирована и будет иметь "конкретные последствия, сразу после падения варварской ru-империи".

Напомним, в своем поздравлении глава Беларуси, с территории которой регулярно обстреливают украинские города, пожелал украинцам "мирного неба", а также "толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Александр Лукашенко заверил украинцев, что "сегодняшние противоречия" не способны разрушить добрососедские отношения между народами Украины и Беларуси и пообещал продолжать "выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".

Ранее Михаил Подоляк подчеркивал, что, поддержав российскую агрессию против Украины, Лукашенко сделал все, чтобы Беларусь вошла в состав РФ и уничтожил свое место в истории своей страны.

Как сообщалось, в марте Лукашенко заявил, что войну начали не Россия и Беларусь, а Украина, которая собиралась напасть на белорусских и российских солдат.