Лукашенко уничтожил государственность и перспективы Беларуси, — Подоляк

Советник главы ОП уверен, что, поддержав Россию, белорусский диктатор сделал все, чтобы страна вошла в состав РФ и уничтожил свое место в истории Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал все, чтобы уничтожить государственность своей страны и ввести ее в состав России, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает "Gazeta.ua".

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"Страна и господин Лукашенко ведут себя примитивно и дерзко, то есть они оскорбляют логику как таковую, — сказал он. — Даже если ты свое воздушное пространство даешь, чтобы бомбить мирные города Украины, надо держать язык за зубами. Но это не о Лукашенко, потому что он настолько болтлив, что это выглядит гадко".

Подоляк уверен, что своими действиями Лукашенко похоронил не только перспективы и репутацию Беларуси, но и свое место в ее истории. Точно так же поступил и российский диктатор Владимир Путин.

"Это феноменальное достижение двух типов", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы ОП заявил, что Россия планирует утилизировать белорусскую армию в Украине. После этого Кремль сможет отстранить Александра Лукашенко от власти и легко оккупировать Беларусь.

Белорусский диктатор постоянно оправдывает участие его страны в войне против Украины заявлениями об агрессивных намерениях Украины и НАТО. Недавно Лукашенко пояснил нанесение российской армией ударов "Искандерами" с территории Беларуси тем, что рядом с границей находились четыре украинских дивизиона ракетных комплексов "Точка-У", нацеленных на его страну.

В марте Лукашенко заявил, что войну начали не Россия и Беларусь, а Украина, которая собиралась напасть на белорусских и российских солдат. "И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям — 4 позиции я сейчас покажу, карту привез — они бы атаковали наши войска", — сказал Лукашенко. Его высказывания стали мощным интернет-мемом.