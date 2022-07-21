"Там две позиции были": Лукашенко рассказал, откуда на Беларусь готовилось нападение (видео)

По словам белорусского политика, РФ ввела в Украину с территории его страны 20 тысяч военных, которые находились на учениях. Причем это военнослужащие с Дальнего Востока и Иркутска.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские войска наносили удары "Искандерами" с тем, чтобы обезопасить свои подразделения, потому что 120 км от границы находились 4 украинских дивизиона ракетных комплексов Точка-У. Об этом он сообщается на сайте президента Беларуси.

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"Зачем развернули на границе 4 дивизиона? Зачем? Зачем вы нацелились против нас? И мы сейчас видим, что по нам бы нанесли эти удары. Там две позиции были, по-моему, Точка-У, а это 120 с лишним километров", — заявил белорусский президент.

Солдаты были на учениях

"Россияне наносили удары своими ракетами, "Искандерами", я не помню, для того, чтобы обезопасить свои подразделения, — отметил он также. — И тогда они ввели 20 тысяч своих ребят с территории Беларуси, которые были на учениях. Это восточный округ, даже не западный. Это вон, с Иркутска и Дальнего Востока вооруженные силы были. И они вынуждены были их ввести туда. Вот почему, с нашей территории".

"Упредили Запад"

Лукашенко уточнил, что не пытается оправдаться, а поддерживает Россию в том, что они упредили Запад, развязав масштабную войну в Украине.

"НАТО — больший агрессор, чем Беларусь"

"Если бы военные России проморгали этот момент, они были бы вынуждены встретить массированный удар со стороны войск НАТО, не Украины", — заявил Лукашенко, по мнению которого в Украине воюет не ВСУ, а НАТО.

"Сейчас вы там воюете, — сказал белорусский президент журналисту французского информагентства. — Ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я. Вы большие агрессоры, натовцы, чем Беларусь", — сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко заявил о "потере" Украины и сказал, что "нужно перестрадать". С его слов, вследствие расширения НАТО на восток славяне оказались по разные стороны баррикад. Однако белорусский президент убежден, что "славянская душа все выдержит".

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко нашел способ закончить войну в Украине. Киеву нужно отказаться от западных РСЗО и ПВО, считает политик.