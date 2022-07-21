"Там дві позиції були": Лукашенко розповів, звідки на Білорусь готувався напад (відео)

За словами білоруського політика, РФ ввела в Україну з території його країни 20 тисяч військових, які перебували на навчаннях. Причому це військовослужбовці з Далекого Сходу та Іркутська.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські війська завдавали ударів "Іскандерами" для того, щоб убезпечити свої підрозділи, тому що 120 км від кордону знаходилися 4 українські дивізіони ракетних комплексів Точка-У. Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.

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"Навіщо розгорнули на кордоні 4 дивізіони? Навіщо? Навіщо ви націлились проти нас? І ми зараз бачимо, що по нам би завдали ці удари. Там дві позиції були, по-моєму, Точка-У, а це 120 з лишком кілометрів", — заявив білоруський президент.

Солдати були на навчаннях

"Росіяни завдавали ударів своїми ракетами, "Іскандерами", я не пам'ятаю, для того, щоб убезпечити свої підрозділи, — зазначив він також. — І тоді вони ввели 20 тисяч своїх хлопців з території Білорусі, які були на навчаннях. Це східний округ, навіть не західний. Це геть, з Іркутська та Далекого Сходу збройні сили були. І вони змушені були їх ввести туди. Ось чому, з нашої території”.

"Випередили Захід"

Лукашенко уточнив, що не намагається виправдатись, а підтримує Росію в тому, що вони випередили Захід, розв'язавши масштабну війну в Україні.

"НАТО — більший агресор, ніж Білорусь"

"Якби військові Росії проморгали цей момент, вони були б змушені зустріти масований удар з боку військ НАТО, не України", — заявив Лукашенко, на думку якого в Україні воює не ЗСУ, а НАТО.

"Зараз ви там воюєте, — сказав білоруський президент журналісту французького інформагентства. — Ваші найманці і ваша зброя. То ж ви ще більші агресори, ніж я. Ви більші агресори, натовці, ніж Білорусь", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив про "втрату" України та сказав, що "треба перестраждати". За його словами, внаслідок розширення НАТО на схід слов'яни опинилися по різні боки барикад. Проте білоруський президент переконаний, що "слов'янська душа все витримає".

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко знайшов спосіб закінчити війну в Україні. Києву потрібно відмовитися від західних РСЗВ та ППО, вважає політик.