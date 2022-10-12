"Нам не мешает": в Беларуси ответили Зеленскому на слова о миротворцах на границе

Вместе с тем, белорусская сторона против того, чтобы предполагаемый контингент состоял исключительно из иностранных войск.

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Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном появлении наблюдателей на границе двух стран, сказал, что Беларуси этот контингент мешать не будет. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

Чиновник также добавил, что Беларусь не нуждается в такой миссии, поскольку "нечего контролировать и нечего прятать".

По словам Вольфовича, на пограничной территории представители Украины перекопали все дороги и разрушили все мосты, присутствуют минно-взрывные заграждения. Белорусский чиновник сказал, что ему не понятно, от кого и для чего Украине приходится защищаться.

"Если на этих минах миротворческий контингент не подорвется, наверное, будет счастье", — сказал он, добавив, что украинские квадрокоптеры регулярно залетают на территорию Беларуси.

Более того, белорусская сторона считаем неприемлемым то, что предполагаемый контингент может состоять из иностранных войск.

Напомним, что Лукашенко отправил российским войскам в Луганск эшелон с УРАЛами. По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", технику, которую сняли с хранения на белорусских складах, российские военные могут получить уже 19 октября.

Ранее Фокус сообщал, что в Беларуси считают, что Украина готовит теракты в отношении соседней страны. Руководитель белорусского КГБ заявил, что в Украине, Польше и Литве "коллективный Запад" обучает "террористов" для совершения подрывов на ж/д в Беларуси.