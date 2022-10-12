"Нам не заважає": у Білорусі відповіли Зеленському на слова про миротворців на кордоні

Водночас білоруська сторона проти того, щоб передбачуваний контингент складався виключно з іноземних військ.

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Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про можливу появу спостерігачів на кордоні двох країн, сказав, що Білорусі цей контингент не заважатиме. Про це повідомляє "Білорусь сьогодні".

Чиновник також додав, що Білорусь не потребує такої місії, оскільки "нічого контролювати й нічого ховати".

За словами Вольфовича, на прикордонній території представники України перекопали всі дороги та зруйнували всі мости, присутні мінно-вибухові загородження. Білоруський чиновник сказав, що йому не зрозуміло, від кого та для чого Україні доводиться захищатись.

"Якщо на цих мінах миротворчий контингент не підірветься, мабуть, буде щастя", — сказав він, додавши, що українські квадрокоптери регулярно залітають на територію Білорусі.

Крім того, білоруська сторона вважатиме неприйнятним те, що передбачуваний контингент може складатися з іноземних військ.

Нагадаємо, що Лукашенко відправив російським військам у Луганськ ешелон із УРАЛами. За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", техніку, яку зняли зі зберігання на білоруських складах, російські військові можуть одержати вже 19 жовтня.

Раніше Фокус повідомляв, що в Білорусі вважають, що Україна готує теракти щодо сусідньої країни. Керівник білоруського КДБ заявив, що в Україні, Польщі та Литві "колективний Захід" навчає "терористів" для скоєння підривів на залізниці в Білорусі.