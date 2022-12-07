Сдавал позиции ВСУ в Северодонецке: суд посадил священника УПЦ МП на 12 лет (фото)

В 2014 году священника во время поездки в Россию завербовал представитель армии противника. Украинские силовики задержали российского агента во время спецоперации в апреле этого года.

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Суд приговорил священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к 12 годам тюрьмы за информирование российских оккупантов о позициях Вооруженных сил Украины в Северодонецке Луганской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, по материалам которой мужчину привлекли к ответственности.

Правоохранители собрали доказательства вины двух российских агентов, одним из которых оказался настоятель храма УПЦ МП в Лисичанске. По версии следствия, они собирали данные о расположении украинских сил обороны на Луганском направлении и "сдавали" оккупантам участников АТО. Противника, по данным СБУ, интересовала информация о количестве украинских военных и техники подразделений ВСУ.

Следствие также выяснило, что священник сообщал россиянам о местных патриотически настроенных гражданах, которые потенциально могли оказать сопротивление оккупантам. Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года. По данным следствия, клирика привлек к сотрудничеству представитель российской армии во время поездки в РФ в 2014 году. С тех пор на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок "ЛНР".

Суд признал мужчину виновным по статье о коллаборационизме и приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Помимо этого силовики разоблачили в Луганской области еще одного священника УПЦ МП, который сдавал оккупантам участников сопротивления и бывших бойцов АТО. По предварительным данным, по наводке мужчины россияне похитили двоих украинских патриотов. Сам фигурант уголовного производства скрывается от суда на временно оккупированной части востока Украины. Суд заочно назначил ему наказание по статье о госизмене в виде 12 лет тюрьмы.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проверяла объекты Украинской православной церкви Московского патриархата в трех областях страны — Черкасской, Херсонской и Волынской.

Ранее СБУ во время обыска епархии УПЦ МП на Буковине нашла детскую порнографию. По информации журналистов, ролики были не загружены из сети, а сняты на видеокамеру.