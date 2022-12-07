Здавав позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку: суд посадив священика УПЦ МП на 12 років (фото)

У 2014 році священника під час поїздки до Росії завербував представник армії супротивника. Українські силовики затримали російського агента під час спецоперації у квітні цього року.

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Суд засудив священника Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до 12 років ув'язнення за інформування російських окупантів про позиції Збройних сил України у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомляє Служба безпеки України, за матеріалами якої чоловіка притягнули до відповідальності.

Правоохоронці зібрали докази провини двох російських агентів, одним з яких виявився настоятель храму УПЦ МП у Лисичанську. За версією слідства, вони збирали дані про розташування українських сил оборони на Луганському напрямку та "здавали" окупантам учасників АТО. Противника, за даними СБУ, цікавила інформація про кількість українських військових та техніки підрозділів ЗСУ.

Слідство також з'ясувало, що священник повідомляв росіян про місцевих патріотично налаштованих громадян, які потенційно могли чинити опір окупантам. Правоохоронці затримали зловмисника внаслідок спецоперації у квітні цього року. За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської армії під час поїздки до РФ у 2014 році. З того часу на постійному контакті зі священником знаходився ватажок одного з терористичних угруповань "ЛНР".

Суд визнав чоловіка винним за статтею про колабораціонізм і засудив його до 12 років ув'язнення.

Крім того, силовики викрили в Луганській області ще одного священника УПЦ МП, який здавав окупантам учасників опору і колишніх бійців АТО. За попередніми даними, за наведенням чоловіка росіяни викрали двох українських патріотів. Сам фігурант кримінального провадження ховається від суду на тимчасово окупованій частині сходу України. Суд заочно призначив йому покарання за статтею про держзраду у вигляді 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України перевіряла об'єкти Української православної церкви Московського патріархату у трьох областях країни — Черкаській, Херсонській та Волинській.

Раніше СБУ під час обшуку єпархії УПЦ МП на Буковині знайшла дитячу порнографію. За інформацією журналістів, ролики не були завантажені з мережі, а зняті на відеокамеру.