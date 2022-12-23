Почему в Украине два Рождества. Когда отмечать главный зимний праздник

В этом году для многих украинцев в очередной раз стал актуальным вопрос: "Когда праздновать Рождество?". Ведущие церковные организации самоустранились от решения этого вопроса, передав его на усмотрение верующим. Как случилось, что в Украине к Старому Новому году может добавиться еще и "Старое Рождество", почему "Старое Рождество" может "переехать" на 8 января, и как решали эту проблему в других странах?

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Происхождение календаря: Юлий Цезарь, майя и аграрный цикл

Все дело в календаре. Календарь стал неотъемлемым атрибутом земледельческих культур с самого их возникновения несколько тысяч лет назад. Ведь для получения хорошего урожая (что в те времена было вопросом выживания) было необходимо точно знать, когда нужно сеять/сажать сельскохозяйственные культуры, а когда их нужно собирать.

Все календари базируются на движении космических тел (кстати, самым точным считается все тот же календарь майя, который породил мемы о конце света в 2012 году). Не понимая, что происходит на самом деле, еще в глубокой древности люди заметили, что небесные светила с определенной повторяемостью занимают те же позиции на звездном небе — и это сходится по времени с циклами изменений в природе. Так в разных регионах возникали разные системы летоисчисления. Обычно за основу принимали циклы, повторявшие солнечную или лунную траекторию.

[ + – ] Юлий Цезарь приказал составить календарь согласно солнечным циклам. Новый год пришелся на 1 января

В 46 году до нашей эры римский полководец Юлий Цезарь приказал египетскому астроному Созигену разработать календарь на основе солнечных циклов. И новый год стали отмечать 1 января, а день весеннего равноденствия (важная дата – точка отсчета для земледельцев Римского государства) – 21 марта.

Когда отпраздновали первое "календарное" Рождество

В 325 году в городе Никея был проведен первый церковный собор, определивший основные догмы (правила) христианской церкви. В частности, для использования было решено взять действовавший в Римском государстве календарь, названный юлианским (по имени инициатора его создания). Через 11 лет отпраздновали первое Рождество — 25 декабря 336 года.

Почему Папа Григорий решил реформировать календарь?

Юлианский календарь был несовершенен – все же две тысячи лет назад астрономические знания были достаточно примитивны. В результате дата солнцестояния постоянно смещалась, и через полторы тысячи лет, в XVI в. весеннее солнцестояние уже пришлось на 11 марта.

Тогда Папа Римский Григорий XIII решил провести реформу календаря. Однако он не столько изменил саму форму вычисления времени, сколько исправил недостатки предыдущего календаря, то есть, новый календарь в определенном смысле можно считать усовершенствованным юлианским.

[ + – ] Папа Римский Григорий XIII исправил недостатки предыдущего календаря

Решено было просто вычеркнуть лишние дни. Так, например, в Речи Посполитой (в которую тогда входило большинство украинских земель) после 4 октября 1582 наступило сразу 15 октября.

В дальнейшем, чтобы избежать новых "сдвигов", решили, что высокосными могут считаться только те годы полных столетий, первые две цифры которых кратны числу 4. Так что по новому календарю 1700, 1800 и 1900 годы имели по 365 дней (ибо 17, 18, 19 не делятся на 4). Так к разнице между обоими календарями к XX веку "накрутились" еще 3 дня. Новый календарь назвали по имени его инициатора – григорианским.

Борьба против календаря — за национальную идентичность

Напомним, что с 1054 года христианская церковь разделена на две конфессии, отношения между которыми оставляют желать лучшего. И украинские земли в силу многих исторических процессов находились чуть ли не в эпицентре этого водораздела. Именно принадлежность к православной конфессии украинцы католической Речи Посполитой считали основой своей идентичности. Дело в том, что Киевская православная митрополия осталась единственным практически неизменным институтом со времен Киевской Руси-Украины. И любое посягательство на ее права считалось посягательством на "последнее, что осталось от славных княжеских времен".

Именно украинская церковная и культурная элита выступили решительно против введения календаря Папы Римского – лидера католического мира.

Борьба против календаря соединилась с борьбой против национально-религиозных притеснений, которые имели место в Речи Посполитой. Даже когда в 1596 году была предпринята попытка объединить православных и католиков в одну объединенную (униатскую) церковь, эта новая церковь осталась верной юлианскому календарю.

[ + – ] Поляки жили и отмечали свои праздники по григорианскому календарю, а православные продолжали пользоваться юлианским Фото: Pexels

Поляки жили и отмечали свои праздники по григорианскому календарю, а православные продолжали пользоваться юлианским, и происходило это параллельно на одних территориях — в городах и селах, где проживали польские (католические) и украинские (православные) общины. Соответственно, украинские крестьяне и мещане отмечали христианские праздники (и устанавливали выходные дни) по своему календарю. Это часто приводило к конфликтам, что уже совсем другая история.

При Габсбургах — два календаря и нет вопросов?

Интересная ситуация произошла на территории Западной Украины, присоединенной к Габсбургской монархии (Австрии) в 1772 году. Это государство отличалось одной из наиболее регулируемых правовых систем в истории, поэтому руководству греко-католической церкви (в которую в этом государстве была переименована униатская церковь в 1774 году) практически сразу поступили рекомендации перейти на григорианский календарь, в частности, среди мотивации указывалось желание унифицировать праздничные дни. Ведь в те времена религиозные праздники непременно должны были быть выходными. Однако церковные иерархи отказали новой власти, назвав традиционный календарь непременным условием идентичности — и их просьбу удовлетворили.

При этом на территориях, где греко-католическая церковь была основной религиозной конфессией, практически действовало два календаря. Вот такая она, административная система Габсбургов. По сути, обычный крестьянин мог пересечься с австрийским (григорианским) календарем разве что в суде — и то судебная администрация пошла бы ему на уступки и не проводила заседания в дни греко-католических праздников.

Греко-католическая церковь предприняла попытку перейти на григорианский календарь в условиях Первой мировой войны, когда часть украинских земель, входивших в Австро-Венгрию, была оккупирована российскими войсками. Однако эта инициатива подверглась сокрушительной критике, и от нее окончательно отказались.

Новый календарь, Украина и Московское царство

Понятно, что не признали новый календарь и в православном Московском царстве, захватившем Украину в XVII в. (кстати, под лозунгами защиты прав православного населения и церкви). Так что ни о каком внедрении григорианского календаря даже речи идти не могло. Следовательно, до самого краха Российской империи большинство украинцев, которые не только не выезжали за границу, но и редко покидали пределы своего населенного пункта, просто не замечали существования в мире двух календарных систем.

[ + – ] В православном Московском царстве новый календарь не признали

В Приднепровской Украине (так называли ту часть украинских земель, которая входила в состав Российской империи) григорианский календарь ввела Центральная Рада уже после IV Универсала (т.е. провозглашения государственной независимости) в феврале 1918 года. Православная же церковь осталась верна юлианскому календарю.

С тех пор так и ведется: если по церковному календарю только 25 декабря, то по светскому (государственному) календарю уже 7 января. Так изменилась и дата Рождества на территории Украинской Народной республики, которая 22 января 1919 объединилась с западноукраинскими землями, где в основном проживали греко-католики, которые тоже пользовались и пользуются до сих пор юлианским календарем.

Впоследствии в результате поражения в национально-освободительной борьбе Украина была разделена между Польшей, Чехословакией, Румынией и СССР. Во всех этих государствах действовал григорианский календарь, а обе украинские церкви продолжали пользоваться юлианским, так что празднование Рождества окончательно утвердилось 7 января по светскому календарю тех государств, где проживали украинцы. В конце концов это перекочевало и в современную Украину, которая вместе со всем миром использует григорианский календарь для светского исчисления.

[ + – ] Празднование Рождества в Украине Фото: Getty Images

Еще один календарь. Пример Сербии

Интересен тот факт, что в конце концов православные выработали усовершенствованный календарь и назвали его новоюлианским — без единого упоминания о Папе Римском. Он был утвержден на церковном Соборе в Константинополе (Стамбул) в 1923 году. Разработать его поручили астроному из Королевства сербов, хорватов и словенцев Милутину Миланковичу. Этот календарь взяли для использования православные церкви Константинополя, Александрии, Антиохии, Греции, Кипра, Румынии, Польши и Болгарии (последняя — в 1963 году), в то же время остались верны юлианскому календарю православные Иерусалима, Москвы (Московскому патриархату на протяжении 1686-2018 гг. подчинялась Киевская митрополия) Сербия, Грузия и часть верующих Греции.

Новоюлианский календарь практически повторяет концепцию григорианского и ближайшие сотни лет датировка по этому календарю будет совпадать с григорианским. В том же году этот календарь был принят для использования на Соборе восточных церквей в Константинополе (Стамбуле).

Однако не все православные церкви решили менять календарь. Среди поклонников юлианского календаря остались и православные Украины. Также этим календарем продолжает пользоваться Украинская греко-католическая церковь.

[ + – ] Если придерживаться юлианского календаря, то после 2100 праздновать Рождество придется уже 8 января Фото: Pexels

Почему после 2100 года Рождество "переедет" на 8 января

В конце концов, вопрос вероисповедания — это личный вопрос совести каждого человека и никто не имеет права никому указывать, что и когда праздновать. Но стоит заметить, что если продолжать соблюдать юлианский календарь, то после 2100 года (который по юлианскому календарю будет длиться 366 дней, а по григорианскому – 365, так как число 21 не делится на 4) праздновать Рождество придется уже 8 января.

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