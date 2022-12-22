Как родился Санта-Клаус. 200 лет назад его придумал поэт своим детям

В 1822 году Санта-Клауса — такого, которого мы все знаем, создал американский поэт Клемент Мур.

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Добрый Санта-Клаус — с белой бородой, в красном костюме и шапочке, прибывающий с севера на оленях с мешком за плечами, чтобы положить в детские чулочки подарки – появился только в 1822 году.

Прототип Санта-Клауса — это Святой Николай Чудотворец, он же Николай Угодник, который жил в III-IV веке н.э. в Малой Азии. Он происходил из семьи богатых христиан и посвятил себя служению Богу, став архиепископом города Миры в Ликии (современная Турция). Традиция появилась после того, как Святой Николай подбросил мешочки с золотыми монетами трем сестрам-бесприданницам (обедневший отец собрался насильно выдать дочерей замуж, а то и продать в бордель). Николай подбрасывал мешочки с монетами через окно – тайно. Да так, что однажды угодил в чулок… В третий раз отец подкараулил благодетеля и Санта перестал быть "тайным".

[ + – ] Икона Николая Чудотворца

Голландцы уже XVII веке назначили Святого Николая главным по раздаче подарков перед Рождеством — в этой стране рождественский дед и сейчас носит епископское облачение, митру и подобающий сану посох.

В XVII столетии голландцы стали переселяться в Америку, где основали город Новый Амстердам (будущий Нью-Йорк). Святого Николая переселенцы называли на голландский манер Sinter Кlaas. Санта-Клаас был для них важным святым: он покровительствовал морякам и сиротам. Известно, что на носу одного из голландских фрегатов даже стояла была закреплена его деревянная фигура.

Американский писатель Вашингтон Ирвинг рассказал о Санта-Клаусе в своей "Истории Нью-Йорка", и это, в свою очередь, в 1822 году вдохновило протестантского священника и преподавателя Клемента Мура на написание детского стихотворения "Визит Святого Николая". В этом стишке отец семейства видит, как в Рождественскую ночь "толстенький старичок-эльф", проезжая на упряжке из восьми оленей, остановился, через дымоход проник в дом, набил детские чулки подарками и отчалил, воскликнув напоследок: "С Рождеством всех!"

Так что Санта-Клаусу 200 лет – такому, каким мы его знаем!

[ + – ] Клемент Мур, создатель образа Санты

Какие художественные задачи решал Клемент Мур? Он хотел написать зимнюю рождественскую сказку для своих детей. Прототипом послужило реальное историческое лицо — Николай Чудотворец, в ход пошла и уже известная нам история о раздаче подарков особо нуждающимся.

Но для сказки нужен был герой-волшебник. В британо-американской народно-мифологической традиции, пожалуй, самые распространенные волшебные существа — это эльфы. Маленькие сказочные человечки, которые отвечали за какую-то стихию или местность: были эльфы леса, эльфы воздуха, дома…

Поскольку Рождество наступает в зимнее время, поэту нужен был зимний эльф. Значит, одет он должен быть в полушубок и шапку. На севере ездят на оленях, запряженных в сани. Детей посетить нужно много – значит, нужна не обычная, а модернизированная упряжка, оттого и оленей стало восемь и Клемент Мур всем им дал имена. По той же причине мешочек Святого Николая превратился в большой мешок. Путешествие предстоит по всей стране – поэтому лучше передвигаться по воздуху, на то и есть воздушные эльфы!

Итак, на выходе веселый, толстенький зимний эльф передвигался на санях, которые везла прямо по воздуху восьмерка оленей. Нужна была анонимность, поэтому Санта останавливался на крышах домов и с мешком побирался через дымоход, а когда оказывался в детской – раскладывал подарочки по носкам и чулкам, висящим на кроватках.

Так произошло превращение реального человека – Николая Чудотворца – в сказочного Санта-Клауса, героя рождественской сказки, путешествующего на оленях и так же, как Святой Николай, раздающего подарки.

Вот такая цепочка: Святой Николай Чудотворец, делающий подарки неимущим – раздача зимней ночью детям подарков перед Рождеством – первая рождественская сказка с Санта-Клаусом в главной роли, у которого мешок подарков и оленья упряжка.

[ + – ] Обложка книжки "Визит Святого Николая"

Это произошло за двадцать лет до того, как Чарльз Диккенс написал свою "Рождественскую песнь в прозе" (1843) — о старом скряге Эбинейзере Скрудже — которая считается первым рождественским рассказом. Но первая рождественская сказка, получается — за Клементом Муром. Его шедевр опубликовали в 1823 году и он мгновенно приобрел "вирусную" популярность: во всех американских семьях стишок стали читать в Сочельник, чтобы придать Рождественской ночи больше волшебства.

В 1863 году американский художник-карикатурист Наст Томас, работавший для издания Harper Weekly, использовал персонаж Санта-Клауса из сказки Клемента Мура в серии политических карикатур — в виде героя, дарящего подарки.

[ + – ] Санта-Клаус в лагере. Рисунок Томаса Наста

В итоге Томас Наст увлекся образом Санты, да так, что политический контекст отпал. Он стал сочинять Санта-Клаусу биографию! У Санты появилось место жительства – Северный полюс. Учитывая его "эльфийское происхождение", Наст добавил ему помощников: появились рождественские эльфы, работающие целый год на фабрике по производству игрушек – ведь подарков должно хватить всем. Или нет? Всех ли нужно одаривать? Только послушных детей. Так у Санты появилась специальная Книга, куда он записывал хорошие и плохие поступки детей. Она перекочевала из религиозных источников – из Библии, в частности – там такие Книги называли Небесными или Книгами Жизни, куда Господь заносил деяния людей. А когда наступал ответственный момент – эти Книги доставались для проверки.

Внешность Санта-Клауса в рисунках Томаса Наста тоже менялась – от толстого пожилого эльфа в меховом костюме – к более реалистичному дедушке в полушубке. А красный цвет шубы и колпака Санта-Клаусу достались в наследство от того же Святого Николая, которого на иконах часто изображали в красной епископской мантии и в такого же цвета головном уборе.

Томас Наст стал изображать добрые деяния Санты, как у канонического святого на иконах. В центре – большой портрет Санты, а по его краям много маленьких – с эпизодами из его биографии. Иногда Наст изображал Санту, который мастерит игрушки, согласно письмам, в которых дети просили принести тот или иной подарок.

А после уже целый ряд писателей стали писать рождественские сказки о приключениях Санты, где некие злобные силы всякий раз пытались сорвать Рождество, а добрый старичок со своими помощниками-эльфами срывал их каверзные планы.

Самый известное изображение Санта-Клауса — это работа Томаса Наста 1881 года, где мы видим веселого упитанного дедушку в шапке и полушубке с кучей игрушек. Тогда же появились и первые рождественские открытки с этим рисунком: американцы с удовольствием поздравляли ими друг друга.

Возникли и зазывалы в магазины, наряженные в костюм Санта-Клауса. Коммерческое использование образа продлилась, когда в в 1931 рекламный художник "Кока Колы" Хэддон Сандблом нарядил Санту в ярко-красный костюм с белой оторочкой – в брендовых цветах газированного напитка.

[ + – ] Рисунок Санты художника Хэддона Сандблома для Coca-Cola

В СССР Санта-Клауса "переназвали" Дедом Морозом, добавив ему в спутницы Снегурочку, а раздачу подарков передвинули с Рождества на Новый год.

[ + – ] Дед Мороз и Снегурочка

Поскольку в СССР Санту скрестили со суровыми славянским богами, отвечающими за холод – Морозко, Студенцом и т.п., то и характер у него стал более жестким. Например, в кинофильме "Морозко" (1964) Дед Мороз устраивал настоящие испытания незамужним девушкам, спрашивая посреди зимнего леса: "Тепло ли тебе, красавица"? И награждал – самую достойную, прошедшую все испытания падчерицу.

Временем чудес в СССР назначили Новый год, о котором снята масса фильмов – от лирических комедий Эльдара Рязанова до телефильма "Чародеи" (1983) по братьям Стругацким.

С развалом Союза на первый план вновь вышла каноническая фигура Санта Клауса — и рождественские подарки (в Украине Святой Николай традиционно приносит детям лакомства в свой день — 19 декабря).

[ + – ] Санта Клаус с подарками

Со временем образ Санта-Клауса довольно сильно модернизировался и изменился. О его приключениях в современном мире снимают фильмы и сериалы. Если вы выбираете, что посмотреть на Рождество — читайте на Focus.ua подборку фильмов о Санта Клаусе, где это – крутой, современный дедушка, отлично ориентирующийся в городских реалиях!