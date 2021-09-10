Календарь майя, Нибиру, адронный коллайдер. 10 самых известных предсказаний о конце света

О том, как закончится история человечества, люди начали задумываться с незапамятных времен — придумывая самые разные варианты наступления "конца света". Они были связаны с кометами, крестовыми походами, пирамидами и более тривиальными причинами — такими как коррупция и падение морали. Фокус собрал самые известные предсказания апокалипсисов, в которые верили миллионы людей.

Первые предсказания из Ассирии: "Конец света, очевидно, приближается"

[ + – ] "Взяточничество и коррупция – обычное явление; дети больше не слушаются родителей", об этом сокрушались за 2800 лет до н.э. Фото: Brewminate

Древнемесопотамское государство Ассирия, которое располагалось на севере современного Ирака, прославилось одним из первых предсказаний конца света. Археологи во время раскопок обнаружили глиняную табличку возрастом 2800 лет до н.э..

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На табличке была надпись, которая гласила: "Земля вырождается; есть признаки того, что мир быстро приближается к концу; взяточничество и коррупция – обычное явление; дети больше не слушаются родителей; каждый мужчина собирается писать книги, и конец света, очевидно, приближается".

Несмотря на коррупцию и непослушных детей, ассирийцы 4 века спустя основали империю, которая в конце концов, распространилась на большую часть Ближнего Востока.

Конец Ассирийской империи пришел в 612 г. до н.э., когда на ее столицу напала вавилонская армия.

Пророчества крестоносцев: "Конец света настанет через 666 лет, из которых почти 600 прошло"

[ + – ] Последнее государство крестоносцев Акра пало в 1291 — но мир уцелел Фото: History Today

Папа римский Иннокентий III полагался на апокалиптические посылы, чтобы сплотить Европу и начать пятый крестовый поход. Крестоносцы планировали захватить Иерусалим и остальную Святую Землю у империи Айюбидов. Иннокентий III сравнивал расцвет ислама с правлением антихриста: если он будет повержен на земле начнется Второе пришествие.

В 1213 году папа римский писал о том, что возродился "лжепророк Мухаммед" и "конец его приближается, согласно Откровению Святого Иоанна, это произойдет через 666 лет, из которых почти 600 прошло".

Второе пришествие или конец света, по подсчетам Иннокентия III, должен был произойти в 1284 году. Известно, что в 1291 году пало последнее государство крестоносцев Акра, столица Иерусалимского королевства. Однако остальной мир остался в полном порядке.

Страхи Боттичелли: Ренессанс в ожидании Апокалипсиса

[ + – ] Картина Сандро Боттичелли "Мистическое Рождество"

Ренессанс был эпохой возрождения не только искусства и науки, но также и апокалиптических пророчеств.

Такие настроения отразились даже в искусстве того периода, наиболее известным примером является картина итальянского художника Сандро Боттичелли "Мистическое Рождество". Надпись на картине гласит: "Она была написана в конце 1500 года во время беспорядков в Италии, мною, Александром, в половине того периода, в начале которого исполнилась глава IX святого Иоанна и второе откровение Апокалипсиса, когда Сатана царствовал на земле три с половиной года".

Историки предполагают, что Боттичелли писал картину под влиянием проповедей Джироламо Савонарола – доминиканского монаха, который призывал людей покаяться в своих грехах. Монах утверждал, что апокалипсис уже близко, который придет на землю в виде войны, эпидемий и голода.

Всемирный потоп в Германии: конец света под знаком Рыб

[ + – ] Предупреждение о всемирном потопе, который должен был начаться 20 февраля 1524 года Фото: ResearchGate

В 1499 году немецкий математик и астроном Йоханнес Штеффлер предсказывал всемирный потоп, который должен был начаться 20 февраля 1524 года. По его расчетам, именно в этом году должно было произойти 20 соединений планет, из которых 16 окажутся в "водном" знаке Рыб.

В Европе были опубликованы более 100 брошюр, которые подтверждали пророчества Штеффлера. Судостроительный бизнес начал процветать, в том числе для немецкого дворянина графа фон Игглхайма, который построил трехэтажный ковчег на Рейне.

Несмотря на то, что 1524 год в Европе выдался засушливым, в назначенный день действительно начался дождь. Толпы людей взбунтовались, пытаясь попасть на ковчег Игглхейма. Сотни погибли в стычках, а сам граф был забит камнями.

Позже горе-пророк пересчитал дату Всемирного потопа на 1528 год, но к тому времени его репутация была серьезно подпорчена.

Апокалипсис и пирамида Хеопса: конец света можно "вычислить" по камням

[ + – ] Пирамида Хеопса стала "доказательством" конца света Фото: Triptipedia

1881 год в истории человечества был выдающимся по количеству апокалиптических пророчеств. Первое было сделано "Матерью Шиптон", британской прорицательницей 16-го века, чьи пророчества впервые опубликовали в 1641 году. В более позднее издание, вышедшее 1862 году, включили предсказание пророчицы о том, что "придет конец света в 1881 году".

Позже автор книги Чарльз Хиндли признался, что это и другие "современные" пророчества, включая создание "смертоносных" телеграфа и паровой машины, добавили в попытке повысить продажи книги.

Казалось бы, история на этом должна была завершиться, но появились новые "доказательства" апокалипсиса в 1881 году. Они пришли из весьма неожиданного источника: пирамиды Хеопса, или Великой пирамиды в Гизе.

Английский астроном Чарлз Пиацци Смит сообщил, что пирамида якобы была построена не египтянами, а одним из праотцов Ветхого Завета (возможно, это был Ной). Строительством пирамиды, как утверждал Пиацци, руководили божественные силы. Поэтому Смит видел теологические знаки почти в каждом камне пирамиды, включая указания о конце света.

"В большой галерее пирамиды находится ровно 1881 выемки — следовательно, если мы можем доверять пирамиде, то конец света произойдет в этом году. Существует огромное количество людей, которые верят в эту замечательную теорию, и все они абсолютно уверенны, что пирамида не может лгать", – писала New York Times 5 января 1881 года.

Комета Галлея: хвостатая вестница конца света

[ + – ] Комета Галлея вызывала страх: ядовитый газ из ее хвоста "пропитает атмосферу и, возможно, уничтожит все живое на планете" Фото: NASA/National Space Science Data Center

На протяжении долгого времени люди считали, что кометы – это предвестники массовой гибели. Не стало исключением из правил появление кометы Галлея в 1910 году.

Британские и ирландские писатели высказывали мнение, что комета была предвестницей предстоящего вторжения Германии. Некоторые парижане обвиняли комету в том, что Сена вышла из берегов, уничтожив большую часть города.

Но настоящая паника началась, когда чикагская обсерватория Йеркса в феврале 1910 года заявила, что обнаружила в хвосте кометы ядовитый газ циан. Согласно публикации The New York Times, французский астроном Камилла Фламмарион предположила, что газ "пропитает атмосферу и, возможно, уничтожит все живое на планете".

Большинство ученых пытались успокоить людей. Так, знаменитый астроном Персиваль Лоуэлл объяснял, что газы из хвоста Галлея "настолько разрежены, что тоньше любого вакуума".

Но панику было не остановить. Люди по всему миру бросились покупать противогазы и "пилюли от комет". Обеспокоенные люди подготавливали безопасные убежища, а также заклеивали замочные скважины бумагой. Газеты писали, что один мужчина "вооружился галлоном виски и попросил друзей опустить его на дно высохшего колодца".

После того, как в мае комета Галлея благополучно миновала Землю, чикагская газета написала: "Мы все еще здесь".

Конец света и компьютерный сбой: проблема 2000 года

[ + – ] Компьютерные сбои могли произойти 1 января 2000 года Фото: ITIGIC

В преддверии 2000 года апокалиптическая паника была связана с компьютерами. Новая теория конца света гласила о том, что с наступлением 2000 года софт не сможет корректно обрабатывать дату, из-за чего мир погрузится в хаос.

В отличие от других "концов света", этот действительно представлял реальный риск. Компьютерные сбои 1 января 2000 года могли произойти по всему миру и ситуация требовала вмешательства разработчиков ПО.

Снова назревала паника среди населения: газеты писали о возможной ядерной войне, вызванной сбоями в системах раннего предупреждения, а МВФ предсказал экономический хаос в развивающихся странах.

Тем не менее, паника из-за проблемы 2000 года оказалась напрасной. При этом по всему миру были потрачены миллиарды долларов, чтобы исправить ошибку — и до сих пор ведутся споры о том, какая часть этих расходов была действительно необходимой.

Апокалипсис и адронный коллайдер: рукотворная черная дыра

[ + – ] Ускоритель элементарных частиц (адронный коллайдер) считают вероятной причиной нового конца света Фото: Large Hadron Collider

Еще в начале 1990-х годов циркулировали теории о том, что Большой адронный коллайдер (БАК) потенциально может создать черную дыру, которая поглотит Землю — это и станет настоящим концом света.

Большой адронный коллайдер, расположенный под Альпами на швейцарско-французской границе, способен сталкивать пучки протонов со скоростью до 99,9% от скорости света. Также он может моделировать условия, которые существовали сразу после Большого взрыва. Занимается всем этим международная команда ученых-физиков в организации ЦЕРН — это Европейская организация по ядерным исследованиям (Европейский Центр ядерных исследований), крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий.

Перед первым запуском Большого адронного коллайдера скептики опасались, что столкновение протонов при высоких энергиях может создать микроскопические черные дыры.

Вместо черных дыр Большой адронный коллайдер позволил ученым отрыть элементарную частицу под названием бозон Хиггса, которую также называют "частицей Бога". Частица стала важным кирпичиком в Стандартной модели, объясняющей принципы существования Вселенной.

Также в 2021 году ученые из ЦЕРНа обнаружили новую необъяснимую силу природы, которая не вписывается в Стандартную модель физики элементарных частиц.

Прибытие Нибиру: Апокалипсис от инопланетян

[ + – ] Теоретическая Девятая планета (предвестник Апокалипсиса) находится далеко за Нептуном Фото: UniverseToday

Писательница Нэнси Лидер, которая вела популярный блог ZetaTalk, объявила в 1995 году, что Землю уничтожит неизвестная планета Нибиру, или же Планета Х. Она утверждала, что вступает в контакт с инопланетянами из звездной системы Дзета Сетки с помощью импланта в мозге.

Нэнси Лидер утверждала, что была избрана инопланетянами, чтобы предупредить человечество об опасности. По ее теории, неизвестный науке объект Нибиру должен был пройти через внутреннюю часть Солнечной системы в мае 2003 года. Проход загадочной планеты должен был вызвать сдвиг полюсов Земли, что уничтожило бы большую часть человечества.

В конце 2000-х предсказание Нэнси Лидер широко распространилось за пределы ее сайта, даже несмотря на то, что в 2003 году никакая планета не уничтожила Землю. Срок гибели Земли был перенесен на 2012 год, тогда СМИ часто об это писали, связывая Нибиру с такими астрономическими объектами как долгопериодическая комета ISON или Девятая планета.

Новую жизнь в теорию вдохнул христианский нумеролог и приверженец теорий заговоров Дэвид Мид. Он написал в своей книге "Прибытие Планеты X – 2017", что неизвестная планета столкнется с Землей и уничтожит ее 23 сентября 2017 года. Эту дату апокалипсиса Мид якобы "прочел" в коде пирамиды Хеопса.

Календарь майя: конец света, про который сняли фильм "2012"

[ + – ] 21 декабря 2012 года завершался первый "Великий цикл" Длинного счета календаря майя Фото: NEWYORKPOST

21 декабря 2012 года завершался первый "Великий цикл" Длинного счета календаря майя. Многие неверно истолковали завершение календаря, который непрерывно отслеживал 5125 лет. На основе этого и появились первые предсказания о конце света, согласно календарю майя.

В отличие от других концов света, этот включал в себя самые разнообразные сценарии: столкновение с Нибиру, вспышки на солнце, а также выравнивание планет, что вызовет катаклизмы на Земле.

В попытке приготовиться к этому варианту апокалипсиса один из жителей Китая построил ковчег, а по всему миру взлетели продажи наборов для выживания.

Опрос, проведенный Reuters в 2012 году, показал, что 10% людей во всем мире действительно считали, что календарь майя предсказывает конец света. Еще 10% населения Земли признавались, что были обеспокоены такой возможностью.

Также ходили легенды, что деревня Бугарач во Франции окажется единственном местом на Земле, где можно будет спастись от конца света. В 2009 году даже вышел фильм-катастрофа Роланда Эммериха под названием "2012" с Джоном Кьюсаком и Чиветелем Эджиофором в главных ролях, что еще больше подогрело интерес к концу света "по версии майя".

Как и много раз до этого конца света, ученые пытались опровергнуть дикую теорию.

"Все это было большим заблуждением с самого начала. Календарь майя не заканчивался 21 декабрем 2012 года, и не было никаких пророчеств майя, предсказывающих апокалипсис в этот день", – утверждал глава Центра археоастрономии NASA Джон Карлсон. Но его почти никто не слушал…