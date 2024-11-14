Существа с 8 конечностями: ученые рассказали, кто будет "править миром" в случае вымирания человечества

Моллюски имеют не только умственные способности для создания новой цивилизации, но и физические качества.

В случае вымирания человечества доминирующей силой на Земле могут стать осьминоги. Они имеют не только умственные способности для создания новой цивилизации, но и соответствующие физические качества. Об этом пишет Daily Star.

По словам ведущего зоолога и биолога, профессора из Оксфордского университета Тима Коулсона, их "ловкость, любопытство, способность общаться друг с другом и высший интеллект" означают, что они могут создавать сложные инструменты для создания под водой огромной цивилизации, подобной Атлантиде. "Маловероятно", что осьминог разовьется в полноценное наземное животное — он был достаточно умен, чтобы "продолжить" свое пребывание вне воды и разработать новые методы охоты. Сейчас эти головоногие моллюски сейчас находятся в "выгодном положении" для колонизации мира в случае вымирания человечества.

"Их способность решать сложные задачи, манипулировать объектами и даже маскироваться с потрясающей точностью позволяет предположить, что при наличии соответствующих условий окружающей среды они могли бы развиться в вид, который создает цивилизацию после вымирания людей. Их развитая нейронная структура, децентрализованная нервная система и замечательные навыки решения проблем делают осьминогов уникально приспособленными к непредсказуемому миру", — отметил Тим Коулсон.

Именно эти качества помогут адаптироваться к изменениям на планете, особенно при отсутствии влияния человека. Сейчас осьминог — "недооцененный соперник", ведь именно он может быть следующим умным видом на планете после людей.

"Конечно, это лишь предположение: эволюция непредсказуема, и мы не можем с уверенностью сказать, каким путем она пойдет в случае вымирания человечества. Будущее жизни на Земле формируется под влиянием бесчисленного множества переменных, и любое количество видов может достичь выдающихся результатов. Однако, учитывая выдающийся интеллект осьминогов, их приспособленность и разнообразные стратегии выживания, было бы не самым невероятным представить, что они будут процветать в постчеловеческом мире", — добавил он.

В целом в случае вымирания людей из-за войны или изменения климата, большинство ученых сходятся во мнении, что существо, которое "заменит" нас, должно быть ловким. Без этого нельзя разработать инструменты "для изменения своей среды и колонизации планеты так, как это сделал человек".

Некоторые птицы, такие как вороны, вороны и попугаи, чрезвычайно умны и строят совместные гнезда, которые могут существовать десятилетиями. Несколько видов насекомых строят сложные структуры, напоминающие человеческую цивилизацию. Но эксперты говорят, что ни птицы, ни насекомые вряд ли будут выполнять ту же роль, которую выполняли люди.

Приматы долгое время считались естественными предшественниками цивилизации. Но приматы, скорее всего, столкнутся с вымиранием вместе с людьми, поскольку они уязвимы к тем же угрозам. Они ограничены в плане среды обитания и экосистем, в которых они могут жить, имеют медленные темпы размножения и развития. Приматы также полагаются на сплоченные сообщества для выживания. Это означает, что им может быть трудно адаптироваться к изменившемуся миру.

У осьминогов относительно короткая продолжительность жизни (от 1,5 до 5 лет), они размножаются и достигают физической и интеллектуальной зрелости очень быстро. И хотя они могут быть социальными существами, осьминоги в основном заботятся о себе сами и не полагаются на строгое, скоординированное социальное поведение как приматы.

Недавно стало известно, что самое большое сухопутное животное на Земле в шаге от вымирания. Его популяция сократилась на 90%.

Напомним, что по словам ученых, почти половина одного вида находится в шаге от смерти. Почти половина всех тепловодных видов кораллов находятся в шаге от исчезновения,