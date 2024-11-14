Істоти з 8 кінцівками: вчені розповіли, хто буде "правити світом" в разі вимирання людства

Молюски мають не тільки розумові здібності для створення нової цивілізації, а й фізичні якості.

В разі вимирання людства домінуючою силою на Землі можуть стати восьминоги. Вони мають не тільки розумові здібності для створення нової цивілізації, а і відповідні фізичні якості. Про це пише Daily Star.

За словами провідного зоолога та біолога, професора з Оксфордського університету Тіма Коулсона, їхня "спритність, цікавість, здатність спілкуватися один з одним і вищий інтелект" означають, що вони можуть створювати складні інструменти для створення під водою величезної цивілізації, подібної до Атлантиди. "Малоймовірно", що восьминіг розвинеться у повноцінну наземну тварину — він був досить розумний, щоб "продовжити" своє перебування поза водою та розробити нові методи полювання. Наразі ці головоногі молюски зараз перебувають у "вигідному становищі" для колонізації світу у разі вимирання людства.

"Їх здатність вирішувати складні завдання, маніпулювати об'єктами й навіть маскуватися з приголомшливою точністю дозволяє припустити, що за наявності відповідних умов довкілля вони могли б розвинутись у вигляд, який створює цивілізацію після вимирання людей. Їхня розвинена нейронна структура, децентралізована нервова система та чудові навички розв'язання проблем роблять восьминогів унікально пристосованими до непередбачуваного світу", — зазначив Тім Коулсон.

Саме ці якості допоможуть адаптуватись до змін на планеті, особливо за відсутності впливу людини. Наразі восьминіг — "недооцінений суперник", адже саме він може бути наступним розумним видом на планеті після людей.

"Звичайно, це лише припущення: еволюція непередбачувана, і ми не можемо з упевненістю сказати, яким шляхом вона піде у разі вимирання людства. Майбутнє життя на Землі формується під впливом незліченної множини змінних, і будь-яка кількість видів може досягти визначних результатів. Проте, враховуючи видатний інтелект восьминогів, їхню пристосованість та різноманітні стратегії виживання, було б не найнеймовірнішим уявити, що вони процвітатимуть у постлюдському світі", — додав він.

Загалом в разі вимирання людей через війни чи зміни клімату, більшість учених сходяться на думці, що істота, яка "замінить" нас, має бути спритною. Без цього не можна розробити інструменти "для зміни свого середовища та колонізації планети так, як це зробила людина".

Деякі птахи, наприклад, ворони, ворони та папуги, надзвичайно розумні та будують спільні гніздування, які можуть існувати десятиліттями. Декілька видів комах будують складні структури, що нагадують людську цивілізацію. Але експерти кажуть, що ні птахи, ні комахи навряд чи будуть виконувати ту ж роль, яку виконували люди.

Примати довгий час вважалися природними попередниками цивілізації. Але примати, радше за все, зіткнуться з вимиранням разом з людьми, оскільки вони вразливі до тих самих загроз. Вони обмежені у плані середовища проживання та екосистем, в яких вони можуть жити, мають повільні темпи розмноження та розвитку. Примати також покладаються на згуртовані спільноти для виживання. Це означає, що їм може бути важко адаптуватися до світу, який змінився.

У восьминогів відносно коротка тривалість життя (від 1,5 до 5 років), вони розмножуються та досягають фізичної та інтелектуальної зрілості дуже швидко. І хоча вони можуть бути соціальними істотами, восьминоги здебільшого дбають про себе самі й не покладаються на сувору, скоординовану соціальну поведінку як примати.

Нещодавно стало відомо, що найбільша сухопутна тварина на Землі за крок до вимирання. Її популяція скоротилася на 90%.

Нагадаємо, що за словами вчених, майже половина одного виду перебуває за крок до смерті. Майже половина всіх тепловодних видів коралів перебувають за крок до зникнення.