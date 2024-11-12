Найбільша сухопутна тварина на Землі за крок до вимирання: популяція скоротилася на 90%

Нове дослідження виявило, що за останні півсотні років популяція сухопутних гігантів критично скоротилася — тварини можуть зникнути.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і є домівкою для неймовірної кількості живих організмів: деякі з них процвітають, тоді як інші перебувають за крок від вимирання. Найбільша тварина на Землі, як відомо, мешкає в океані — це синій кит, проте на суші є свій гігант — африканський слон, саме ці тварини вважаються найбільшими сухопутними тваринами, пише Daily Mail.

Нове дослідження, проведене командою з Університету штату Колорадо в США, засвідчило, що найбільші сухопутні тварини планети, які бродять 37 країнами величезного континенту, перебувають на межі вимирання. Результати аналізу вказують на те, що за 53 роки спостережень за слонами, починаючи з 1960-х років, їхня чисельність скоротилася на неймовірні 90%.

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Учені виявили масштабне скорочення чисельності обох видів африканських слонів:

африканського лісового слона (L. Cyclotis);

більшого африканського чагарникового слона (L. africana).

Результати аналізу даних виглядають вельми тривожно, оскільки вказують на те, що більш ніж за півстоліття популяція лісових слонів у середньому скоротилася на 90%, водночас популяція слонів саван скоротилася на 70%. У сукупності популяція африканських слонів обох видів скоротилася в середньому на 77%.

Популяція африканських слонів скоротилася на 90% Фото: Colorado State University

На жаль, основні причини скорочення популяції пов'язані з діяльністю людини, а саме:

браконьєрство;

вбивства за знищення врожаю;

фрагментація середовища проживання.

Науковці також виявили, що самці африканських слонів все ще піддаються полюванню з боку мисливців за трофеями та торговців слоновою кісткою. За словами провідного автора дослідження, професора кафедри дикої природи Джорджа Віттемаєра, загалом спостерігається занепад популяції, проте деякі окремі стада африканських слонів насправді зміцнилися.

Автори дослідження стверджують, що їхня робота показує масштаб занепаду і те, наскільки він широко поширений по всьому континенту. Результати також підіймають важливу проблему про те, що деякі види, навіть настільки великі як африканські слони, можуть бути просто стерті з лиця Землі.

За оцінками вчених, сьогодні в Африці мешкають близько 415 000 слонів, тоді як ще століття тому їхня популяція налічувала від 3 до 5 мільйонів. Зазначимо, що нова робота вчених охоплює дані опитувань із 475 дільниць у 37 африканських країнах у період із 1964 до 2016 року. За словами дослідників, за 53-річний період спостерігалося масштабне скорочення більшості популяцій обох видів.

африканський слон, вимирання слонів Фото: Colorado State University

І все ж, дані вказують на те, що популяція африканських слонів насправді не скорочується однаково по всьому континенту. Насправді в деяких місцях популяція слонів збільшилася або залишилася стабільною. Обидва види процвітають у деяких частинах південної Африки, особливо в Ботсвані, де популяції захищені та управляються стійким чином.

Дослідження описується як найбільш "комплексна оцінка африканських слонів на сьогодні". Однак дослідники визнають, що в їхньому наборі даних були прогалини, почасти тому, що моніторинг популяцій слонів в Африці, як і раніше, є великою проблемою.

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