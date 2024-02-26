Найрідкісніший слон на Землі: стадо прийняло дитинча, попри те, що воно відрізняється (відео)

Дослідники сфотографували рідкісного рожевого слона в південноафриканському парку, коли він пустував із родичами на водопої.

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Оператор сафарі в Південній Африці зняв кадри, на яких рідкісний молодий рожевий слон стрибає та грається зі своїми сірими однолітками на водопої в Національному парку Крюгера. Дослідники зазначають, що деякі види тварин неохоче приймають рідкісних альбіносів, але, на щастя, слони в парку Крюгера зовсім не такі, пише Daily Mail.

Біологи дикої природи зазначають, що на кадрах видно приблизно однорічне слоненя, яке народилося з альбінізмом — рідкісним генетичним захворюванням, що зупиняє вироблення організмом шкірного пігменту, відомого як меланін. Часом це генетичне захворювання також супроводжується руйнівними наслідками.

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На відео, знятому оператором, можна помітити, як слони хлюпочуться, катаються та граються з молодим рожевим слоненям на водопої в національному парку. Ба більше, взаємодія тварин має такий вигляд, ніби стадо захищає свого власного дуже рідкісного рожевого слона.

За словами оператора сафарі, який зняв відео, Тео Потгітера, він і раніше ставав свідком випадків альбінізму в слонів у Національному парку Крюгера. Ба більше, він також зазначає, що в обох випадках спостерігав, як стадо приймало та виховувало своїх унікальних рожевих телят.

За словами біологів дикої природи, приблизно однорічне рожеве слоненя народилося з альбінізмом Фото: Theo Potgieter

Попередні дослідження вже показали, що деякі види тварин не приймають своїх побратимів-альбіносів. Наприклад, соми просто ігнорують сомів із альбінізмом, а алігаторів-альбіносів узагалі просто з'їдають хижаки ще до того, як ті досягнуть повноліття.

Однак тваринний світ — не єдина загроза для альбіносів, вони також нерідко стають жертвами браконьєрів, які торгують екзотичними тваринами. Така ситуація призвела до того, що одна некомерційна організація купила цілий острів біля узбережжя Індонезії тільки для того, щоб побудувати там притулок для одного єдиного орангутанга-альбіноса.

Водночас це захворювання супроводжується зниженням пігменту райдужної оболонки, що призводить до погіршення зору. В результаті "рожеве око" може підірвати здатність тварини добувати собі їжу, виявляти хижаків, а також відстежувати власну здобич.

Як і в алігатора-альбіноса, у багатьох інших видів, народжених із альбінізмом, з'являється яскраво-біле хутро, луска або шкіра, що унеможливлює маскування в багатьох середовищах, що ускладнює їхнє життя. Наприклад, слони роду Loxodonta зазвичай темно-сірі, їхні маленькі дитинчата з альбінізмом мають рожеву шкіру та світлу шерсть.

Зазначимо, що альбінізм представлений рецесивним геном. Простими словами, обоє батьків повинні нести цю ознаку для народження потомка-альбіноса. За словами Потгітера, це рідкісне захворювання "відбувається тільки один раз на кожні 10 000 народжень" ссавців у дикій природі.

Раніше Фокус писав про те, що єдиний у світі орангутан-альбінос вижив у дикій природі.