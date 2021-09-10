Календар майя, Нібіру, адронний колайдер. 10 найвідоміших пророцтв про кінець світу

Про те, як закінчиться історія людства, люди почали замислюватися з незапам'ятних часів — придумуючи найрізноманітніші варіанти настання "кінця світу". Вони були пов'язані з кометами, хрестовими походами, пірамідами і тривіальнішими причинами — такими як корупція і падіння моралі. Фокус зібрав найвідоміші передбачення апокаліпсисів, у які вірили мільйони людей.

Перші передбачення з Ассирії: "Кінець світу, очевидно, наближається"

[ + – ] "Хабарництво і корупція — звичайне явище; діти більше не слухаються батьків", — про це журилися за 2800 років до н.е. Фото: ассирийская табличка

Стародавня месопотамська держава Ассирія, яка розташовувалася на півночі сучасного Іраку, прославилася одним з перших прогнозів кінця світу. Археологи під час розкопок виявили глиняну табличку віком 2800 років до н.е.

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На табличці було написано: "Земля вироджується; є ознаки того, що світ швидко наближається до кінця; хабарництво і корупція — звичайне явище; діти більше не слухаються батьків, кожен чоловік збирається писати книги, і кінець світу, очевидно, наближається".

Незважаючи на корупцію і неслухняних дітей, ассирійці 4 століття по тому заснували імперію, яка врешті-решт поширилася на велику частину Близького Сходу.

Кінець Ассирійської імперії прийшов у 612 р. до н.е., коли на її столицю напала вавилонська армія.

Пророцтва хрестоносців: "Кінець світу настане через 666 років, із яких майже 600 минуло"

[ + – ] Остання держава хрестоносців Акра впала в 1291, але світ уцілів Фото: крестоносцы

Папа римський Інокентій III покладався на апокаліптичні посили, щоб згуртувати Європу і почати п'ятий хрестовий похід. Хрестоносці планували захопити Єрусалим і решту Святої Землі в імперії Айюбідів. Інокентій III порівнював розквіт ісламу з правлінням антихриста: якщо він буде повалений, на землі почнеться Друге пришестя.

У 1213 році папа римський писав про те, що відродився "лжепророк Мухаммед" і "кінець його наближається, згідно з Одкровенням Святого Іоанна, це станеться через 666 років, із яких майже 600 минуло".

Друге пришестя або кінець світу, за підрахунками Інокентія III, повинен був відбутися в 1284 році. Відомо, що в 1291 році впала остання держава хрестоносців Акра, столиця Єрусалимського королівства. Однак решта світу залишилася в повному порядку.

Страхи Боттічеллі: Ренесанс в очікуванні Апокаліпсису

[ + – ] Картина Сандро Боттічеллі "Містичне Різдво"

Ренесанс був епохою відродження не тільки мистецтва й науки, але також і апокаліптичних пророцтв.

Такі настрої відбилися навіть у мистецтві того періоду, найвідомішим прикладом є картина італійського художника Сандро Боттічеллі "Містичне Різдво". Напис на картині говорить: "Вона була написана в кінці 1500 року під час заворушень в Італії, мною, Олександром, в половині того періоду, на початку якого здійснилася глава IX святого Іоанна і друге одкровення Апокаліпсису, коли Сатана царював на землі три з половиною роки".

Історики припускають, що Боттічеллі писав картину під впливом проповідей Джироламо Савонароли — домініканського ченця, який закликав людей покаятися у своїх гріхах. Чернець стверджував, що апокаліпсис уже близько, який прийде на землю у вигляді війни, епідемій і голоду.

Всесвітній потоп у Німеччині: кінець світу під знаком Риб

[ + – ] Попередження про всесвітній потоп, який повинен був початися 20 лютого 1524 року Фото: потоп в германии

У 1499 році німецький математик і астроном Йоганнес Штеффлер передбачав всесвітній потоп, який повинен був початися 20 лютого 1524 року. За його розрахунками, саме в цьому році мало відбутися 20 з'єднань планет, із яких 16 виявляться в "водному" знаку Риб.

У Європі були опубліковані більше 100 брошур, які підтверджували пророцтва Штеффлера. Суднобудівний бізнес почав процвітати, в тому числі для німецького дворянина графа фон Ігглгайма, який побудував триповерховий ковчег на Рейні.

Незважаючи на те, що 1524 рік у Європі видався посушливим, в призначений день дійсно почався дощ. Натовпи людей збунтувалися, намагаючись потрапити на ковчег Ігглгейма. Сотні загинули в сутичках, а сам граф був забитий каменями.

Пізніше горе-пророк перерахував дату Всесвітнього потопу на 1528 рік, але на той час його репутація була серйозно зіпсована.

Апокаліпсис і піраміда Хеопса: кінець світу можна "вирахувати" по камінню

[ + – ] Піраміда Хеопса стала "доказом" кінця світу Фото: пирамида Хеопса

1881 рік в історії людства був видатним за кількістю апокаліптичних пророцтв. Перше було зроблено "Матір'ю Шиптон", британською віщункою 16-го століття, чиї пророцтва вперше опублікували в 1641 році. У пізнішому виданні, що вийшло 1862 року, включили пророкування віщунки про те, що "прийде кінець світу в 1881 році".

Пізніше автор книги Чарльз Гіндлі зізнався, що це й інші "сучасні" пророцтва, включаючи створення "смертоносного" телеграфу й парової машини, додали в спробі підвищити продажі книги.

Здавалося б, історія на цьому повинна була завершитися, але з'явилися нові "докази" апокаліпсису в 1881 році. Вони прийшли з вельми несподіваного джерела: піраміди Хеопса, або Великої піраміди в Гізі.

Англійський астроном Чарльз Піацці Сміт повідомив, що піраміда нібито була побудована не єгиптянами, а одним із прабатьків Старого Завіту (можливо, це був Ной). Будівництвом піраміди, як стверджував Піацці, керували божественні сили. Тому Сміт бачив теологічні знаки майже в кожному камені піраміди, включаючи вказівки про кінець світу.

"У великій галереї піраміди є рівно 1881 виїмка — отже, якщо ми можемо довіряти піраміді, то кінець світу станеться в цьому році. Існує величезна кількість людей, які вірять в цю чудову теорію, і всі вони абсолютно впевнені, що піраміда не може брехати", — писала New York Times 5 січня 1881 року.

Комета Галлея: хвостата вісниця кінця світу

[ + – ] Комета Галлея викликала страх: отруйний газ з її хвоста "насичить атмосферу і, можливо, знищить все живе на планеті" Фото: комета Галлея

Протягом довгого часу люди вважали, що комети — це провісники масової загибелі. Не стала винятком із правил поява комети Галлея в 1910 році.

Британські та ірландські письменники висловлювали думку, що комета була передвісницею майбутнього вторгнення Німеччини. Деякі парижани звинувачували комету в тому, що Сена вийшла з берегів, знищивши велику частину міста.

Але справжня паніка почалася, коли чиказька обсерваторія Єркс у лютому 1910 року заявила, що виявила в хвості комети отруйний газ ціан. Відповідно до публікації The New York Times, французька астрономка Камілла Фламмаріон припустила, що газ "насичить атмосферу і, можливо, знищить все живе на планеті".

Більшість вчених намагалися заспокоїти людей. Так, знаменитий астроном Персіваль Лоуелл пояснював, що гази з хвоста Галлея "настільки розріджені, що тонші за будь-який вакуум".

Але паніку було не зупинити. Люди по всьому світу кинулися купувати протигази і "пігулки від комет". Стурбовані люди готували безпечні притулки, а також заклеювали замкові щілини папером. Газети писали, що один чоловік "озброївся галоном віскі і попросив друзів опустити його на дно висохлого колодязя".

Після того, як у травні комета Галлея благополучно минула Землю, чиказька газета написала: "Ми все ще тут".

Кінець світу і комп'ютерний збій: проблеми 2000 року

[ + – ] Комп'ютерні збої могли статися 1 січня 2000 року Фото: компьютер

Напередодні 2000 року апокаліптична паніка була пов'язана з комп'ютерами. Нова теорія кінця світу свідчила про те, що з настанням 2000 року софт не зможе коректно обробляти дату, через що світ зануриться в хаос.

На відміну від інших "кінців світу", цей дійсно представляв реальний ризик. Комп'ютерні збої 1 січня 2000 року могли статися по всьому світу, і ситуація вимагала втручання розробників ПЗ.

Знову назрівала паніка серед населення: газети писали про можливу ядерну війну, викликану збоями в системах раннього попередження, а МВФ передбачив економічний хаос у країнах, що розвиваються.

Проте паніка через проблеми 2000 року виявилася марною. При цьому по всьому світу були витрачені мільярди доларів, щоб виправити помилку, — і до сих пір ведуться суперечки про те, яка частина цих витрат була дійсно необхідною.

Апокаліпсис і адронний колайдер: рукотворна чорна діра

[ + – ] Прискорювач елементарних частинок (адронний колайдер) вважають імовірною причиною нового кінця світу Фото: ЦЕРН

Ще на початку 1990-х років циркулювали теорії про те, що Великий адронний колайдер (ВАК) потенційно може створити чорну діру, яка поглине Землю — це і стане справжнім кінцем світу.

Великий адронний колайдер, розташований під Альпами на швейцарсько-французькому кордоні, здатний зіштовхувати пучки протонів зі швидкістю до 99,9% від швидкості світла. Також він може моделювати умови, які існували відразу після Великого вибуху. Займається всім цим міжнародна команда вчених-фізиків в організації ЦЕРН — це Європейська організація з ядерних досліджень (Європейський Центр ядерних досліджень), найбільша в світі лабораторія фізики високих енергій.

Перед першим запуском Великого адронного колайдера скептики побоювалися, що зіткнення протонів при високих енергіях може створити мікроскопічні чорні діри.

Замість чорних дір Великий адронний колайдер дозволив вченим відрити елементарну частинку під назвою бозон Хіггса, яку також називають "часткою Бога". Частка стала важливим цеглинкою в Стандартній моделі, що пояснює принципи існування Всесвіту.

Також у 2021 році вчені з ЦЕРНу виявили нову незрозумілу силу природи, яка не вписується в Стандартну модель фізики елементарних частинок.

Прибуття Нібіру: Апокаліпсис від інопланетян

[ + – ] Теоретична Дев'ята планета (провісник Апокаліпсису) перебуває далеко за Нептуном Фото: Девятая планета

Письменниця Ненсі Лідер, яка вела популярний блог ZetaTalk, оголосила в 1995 році, що Землю знищить невідома планета Нібіру, або ж Планета Х. Вона стверджувала, що вступає в контакт з інопланетянами із зоряної системи Дзета Сітки з допомогою імпланту в мозку.

Ненсі Лідер стверджувала, що була обрана інопланетянами, щоб попередити людство про небезпеку. За її теорією, невідомий науці об'єкт Нібіру повинен був пройти через внутрішню частину Сонячної системи в травні 2003 року. Прохід загадкової планети повинен був викликати зрушення полюсів Землі, що знищило б більшу частину людства.

У кінці 2000-х пророкування Ненсі Лідер широко поширилося за межі її сайту, навіть не дивлячись на те, що в 2003 році ніяка планета не знищила Землю. Термін загибелі Землі був перенесений на 2012 рік, тоді ЗМІ часто про це писали, пов'язуючи Нібіру з такими астрономічними об'єктами як довгоперіодична комета ISON або Дев'ята планета.

Нове життя в теорію вдихнув християнський нумеролог і прихильник теорій змов Девід Мід. Він написав у своїй книзі "Прибуття Планети X — 2017", що невідома планета зіткнеться із Землею і знищить її 23 вересня 2017 року. Цю дату апокаліпсису Мід нібито "прочитав" у коді піраміди Хеопса.

Календар майя: кінець світу, про який зняли фільм "2012"

[ + – ] 21 грудня 2012 року завершувався перший "Великий цикл" Довгого рахунку календаря майя Фото: календарь майя

21 грудня 2012 року завершувався перший "Великий цикл" Довгого рахунку календаря майя. Багато невірно витлумачили завершення календаря, який безперервно відстежував 5125 років. На основі цього і з'явилися перші передбачення про кінець світу, згідно з календарем майя.

На відміну від інших кінців світу, цей включав найрізноманітніші сценарії: зіткнення з Нібіру, спалахи на сонці, а також вирівнювання планет, що викличе катаклізми на Землі.

У спробі приготуватися до цього варіанту апокаліпсису один із жителів Китаю побудував ковчег, а по всьому світу злетіли продажі наборів для виживання.

Опитування, проведене Reuters у 2012 році, показав, що 10% людей у всьому світі дійсно вважали, що календар майя пророкує кінець світу. Ще 10% населення Землі зізнавалися, що були стурбовані такою можливістю.

Також ходили легенди, що село Бугарач у Франції виявиться єдиним місцем на Землі, де можна буде врятуватися від кінця світу. У 2009 році навіть вийшов фільм-катастрофа Роланда Еммеріха під назвою "2012" з Джоном К'юсаком і Чиветел Еджіофор у головних ролях, що ще більше підігріло інтерес до кінця світу "за версією майя".

Як і багато разів до цього кінця світу, вчені намагалися спростувати дику теорію.

"Все це було великою помилкою з самого початку. Календар майя не закінчувався 21 груднем 2012 року, і не було ніяких пророцтв майя, котрі пророкують апокаліпсис у цей день", — стверджував глава Центру археоастрономії NASA Джон Карлсон. Але його майже ніхто не слухав...