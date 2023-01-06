Богослужіння відбудеться: Мінкультури дало дозвіл ПЦУ на проведення служби у Лаврі

Керівництво заповідника "Києво-Печерська лавра" підтвердило наявність у ПЦУ дозволу на проведення богослужіння у день Різдва Христового в Успенському соборі Лаври.

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Виконувач обов'язків гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Олександр Рудик, який 5 січня заявляв, що ПЦУ не має дозволу на богослужіння в Успенському соборі, тепер стверджує, що воно є. Як повідомляє служба "ВВС news Україна", заповідник "Києво-Печерська лавра" все ж таки уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8 ранку до 12 години дня.

Рудик пояснив, що розмова, опублікована представниками УПЦ, записана напередодні, 5 січня. Тому на той час справді ПЦУ не мав дозволу на проведення різдвяного богослужіння в Успенському соборі Лаври. Однак пізніше керівництво ПЦУ зв'язалося з чиновником та повідомило про рішення Міністерства культури.

"У другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння та про отримання дозволу від Міністерства культури. Я надав дозвіл та уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Усі документи зараз є, в УПЦ МП оприлюднили ввечері застарілу інформацію", — заявив Рудик, уточнивши водночас, що йдеться про разовий дозвіл.

Чиновник додав, що правоохоронці стежитимуть за тим, щоб заходи пройшли без ексцесів.

Журналісти зазначили, що за словами представників ПЦУ 5 січня вони дійсно не мали дозволу з боку заповідника, проте рішення, підписане заступницею міністра культури Катериною Чуєвою, вже було.

Нагадаємо, 28 грудня 2022 року стало відомо, що керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" відмовилося продовжити договори з УПЦ Московського патріархату про користування Успенським собором та Трапезною церквою у 2023 році.

Пізніше 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Комісія для прийому-передачі Успенського собору та Трапезної церкви в Києво-Печерській Лаврі від Української Православної Церкви до держави завершила свою роботу. Проте Акт повернення не було підписано з боку УПЦ, оскільки митрополит Павло (Лебідь) не з'явився на засіданні комісії.