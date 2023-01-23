"Поддерживают террор и геноцид": СНБО ввел санкции против 22 граждан РФ, — Зеленский

В список попали представители РПЦ. По словам Зеленского, они поддерживают террор и геноцид украинцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против 22 граждан Российской Федерации. Об этом заявил президент у себя в Telegram.

По его словам, решение было принято Советом национальной безопасности.

"Решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", — сказано в сообщении.

В силу было введено решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), о чем сказано на сайте президента Украины. Так, в СНБО решили применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к физическим лицам согласно приложению.

В список попавших под санкции людей входят представители Русской православной церкви. Среди них руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион (Григорий Алфеев), его заместитель протоиерей Балашов Николай, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский РПЦ Павел Волчков, православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, Алексей Осипов и другие.

Позиция РПЦ о российском вторжении в Украину

9 марта 2022 года патриарх РПЦ Кирилл заявил, что украинцы и россияне — это один народ. По его словам, Россия и Украина — одна страна, а Запад якобы натравливает украинцев убивать россиян, чтобы разделить их, и для этого дает украинцам оружие. Также он говорил, что Украина якобы уничтожала "народ Донбасса", а также навязывала ему гей-парады.

Ранее Фокус писал, что патриарха РПЦ Кирилла не пустили на территорию Евросоюза. Глава РПЦ пожаловался на то, что его не пускают в Евросоюз, а с его церковью на Западе не хотят иметь дело.

Также сообщалось, что представители УПЦ МП пытались сорвать службу Епифания в Лавре. По данным журналистов, последний случай произошел во время литургии по случаю Крещения Господня. Охранники митрополита задержали на территории Лавры семинариста Украинской православной церкви Московского патриархата.

Еще напомним, что в Украине могут запретить УПЦ МП за связи с Россией. По словам представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука, документ предполагает запрет деятельности религиозных организаций с центром управления в Москве.