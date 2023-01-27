СБУ нагрянула з обшуком до будинку голови Сумської облради, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, Віктора Федорченка підозрюють у присвоєнні бюджетних коштів. Співробітники СБУ чекають на рішення суду, щоб потрапити до нього додому.

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Співробітники служби безпеки України нагрянули з обшуком до будинку, де мешкає голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко. Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомляє місцеве видання Sumy.Today.

За інформацією журналістів, співробітники СБУ стоять біля приватного будинку біля перетину вулиць Данила Галицького та Берестовської. Силовики чекають на ухвалу суду, щоб розпочати обшук.

Крім того, за даними ЗМІ, обшуки проводяться також у робочому кабінеті колишнього голови Сумської ОВА Олега Клименчукова.

У чому підозрюють Віктора Федорченка

За попередньою інформацією, голову Сумської облради Віктора Федорченка підозрюють у незаконному привласненні бюджетних коштів під час встановлення бетонних укріплень шляхом завищення цін. Цей злочин передбачено ст. 191 Кримінального кодексу.

У пресслужбі СБУ поки не коментують цю інформацію.

Нагадаємо, 24 січня президент України Володимир Зеленський призначив ексглаву Київської ОВА Олексія Кулебу заступником голови Офісу президента.

У той же день на засіданні уряду прийняли рішення зняти з посад п'ять голів обласних військових адміністрацій разом із чотирма заступниками міністрів.

Раніше, 26 грудня 2022 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводили обшуки в кабінеті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, а також у департаменті житлово-комунального господарства та низці інших департаментів.