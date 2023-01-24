Ексглаву Київської ОВА Кулебу призначено заступником голови ОП, — указ Зеленського (документ)
Окрім призначення до Офісу президента, Зеленський також звільнив із посади глав чотирьох ОВА та заступників міністрів.
У вівторок, 24 січня, президент України Володимир Зеленський призначив ексглаву Київської ОВА Олексія Кулебу заступником глави Офісу президента. Текст указу опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України", — йдеться у тексті указу Зеленського.
Чим відомий Олексій Кулеба?
Олексій Кулеба керував Київською областю з лютого 2022 року, у березні на цю посаду було призначено генерала Олександра Павлюка. Але у травні 2022 року Кулеба повернувся на колишнє робоче місце голови столичної ОВА.
- У період 2019-2020 років Кулеба керував департаментом благоустрою КМДА;
- З 2010 до 2011 року був викладачем на кафедрі організації самоврядування МАУП;
- У 2015-2016 роках викладав правознавство та галузеві юридичні дисципліни у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова;
- У період 2016-2017 років був радником гендиректора київського КП "Плесо".
24 січня на засіданні уряду було ухвалено рішення зняти з посад п'ять голів обласних військових адміністрацій разом із чотирма заступниками міністрів, про це повідомляється в Telegram-каналі уряду.
Звільнені глави ОВА:
- Валентин Резніченко, Дніпропетровська ОВА;
- Олександр Старух, Запорізька ОВА;
- Олексій Кулеба, Київська ОВА;
- Дмитро Живицький, Сумська ОВА;
- Ярослав Янушевич, Херсонська ОВА.
Звільнені заступники міністрів:
- В'ячеслав Шаповалов, заступник міністра оборони;
- Іван Лукеря, заступник міністра розвитку громад і територій;
- В'ячеслав Негода, заступник міністра розвитку громад і територій;
- Віталій Музиченко, заступник міністра соцполітики.
Нагадаємо, що Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента. За даними журналістів, очікується відставка керівників чотирьох обласних військових адміністрацій.
Раніше Фокус повідомляв, що голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, який став фігурантом кримінального провадження, пов'язаного з "Великим будівництвом", написав заяву на звільнення.