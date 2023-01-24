Ексглаву Київської ОВА Кулебу призначено заступником голови ОП, — указ Зеленського (документ)

Окрім призначення до Офісу президента, Зеленський також звільнив із посади глав чотирьох ОВА та заступників міністрів.

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У вівторок, 24 січня, президент України Володимир Зеленський призначив ексглаву Київської ОВА Олексія Кулебу заступником глави Офісу президента. Текст указу опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України", — йдеться у тексті указу Зеленського.

Чим відомий Олексій Кулеба?

Олексій Кулеба керував Київською областю з лютого 2022 року, у березні на цю посаду було призначено генерала Олександра Павлюка. Але у травні 2022 року Кулеба повернувся на колишнє робоче місце голови столичної ОВА.

У період 2019-2020 років Кулеба керував департаментом благоустрою КМДА;

З 2010 до 2011 року був викладачем на кафедрі організації самоврядування МАУП;

У 2015-2016 роках викладав правознавство та галузеві юридичні дисципліни у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова;

У період 2016-2017 років був радником гендиректора київського КП "Плесо".

24 січня на засіданні уряду було ухвалено рішення зняти з посад п'ять голів обласних військових адміністрацій разом із чотирма заступниками міністрів, про це повідомляється в Telegram-каналі уряду.

Звільнені глави ОВА:

Валентин Резніченко, Дніпропетровська ОВА;

Олександр Старух, Запорізька ОВА;

Олексій Кулеба, Київська ОВА;

Дмитро Живицький, Сумська ОВА;

Ярослав Янушевич, Херсонська ОВА.

Звільнені заступники міністрів:

В'ячеслав Шаповалов, заступник міністра оборони;

Іван Лукеря, заступник міністра розвитку громад і територій;

В'ячеслав Негода, заступник міністра розвитку громад і територій;

Віталій Музиченко, заступник міністра соцполітики.

Нагадаємо, що Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента. За даними журналістів, очікується відставка керівників чотирьох обласних військових адміністрацій.

Раніше Фокус повідомляв, що голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, який став фігурантом кримінального провадження, пов'язаного з "Великим будівництвом", написав заяву на звільнення.