Экс-глава Киевской ОВА Кулеба назначен замглавы ОП, — указ Зеленского (документ)

Помимо назначения в Офис президента, Зеленский также уволил с должности глав четырех ОВА и заместителей министров.

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Во вторник, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Киевской ОВА Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", — говорится в тексте указа Зеленского.

Чем известен Алексей Кулеба?

Алексей Кулеба руководил Киевской областью с февраля 2022 года, в марте на эту должность был назначен генерал Александр Павлюк. Но в мае 2022 года Кулеба вернулся на прежнее рабочее место главы столичной ОВА.

В период 2019—2020 гг. Кулеба руководил департаментом благоустройства КГГА.

С 2010 по 2011 годы был преподавателем на кафедре организации самоуправления МАУП,

В 2015-2016 годах преподавал правоведение и отраслевые юридические дисциплины в Национальном педагогическом университете им. М. П. Драгоманова.

В период 2016-2017 гг. был советником гендиректора киевского КП "Плесо".

24 января на заседании правительства было принято решение снять с занимаемых должностей в общей сложности пять глав областных военных администраций вместе с четырьмя заместителями министров, об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Уволенные главы ОВА:

Валентин Резниченко, Днепропетровская ОВА;

Александр Старух, Запорожская ОВА;

Алексей Кулеба, Киевская ОВА;

Дмитрий Живицкий, Сумская ОВА;

Ярослав Янушевич, Херсонская ОВА.

Уволенные заместители министров:

Вячеслав Шаповалов, замминистра обороны;

Иван Лукеря, замминистра развития общин и территорий;

Вячеслав Негода, замминистра развития общин и территорий;

Виталий Музыченко, замминистра соцполитики.

Напомним, что Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента. По данным журналистов, ожидается отставка руководителей четырех областных военных администраций.

Ранее Фокус сообщал, что глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, ставший фигурантом уголовного производства, связанного с "Большой стройкой", написал заявление на увольнение.