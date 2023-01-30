У Харкові затримали агента РФ, який коригував удари по місту, — СБУ

У Харкові українські правоохоронці затримали агента російської розвідки, який коригував ракетні удари по місту та збирав інформацію про переміщення українських військових.

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Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову, а також збирав інформацію про українських військових. Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

За словами правоохоронців, затриманий збирав інформацію про переміщення та місця базування українських військових, після чого передавав усю інформацію окупантам за допомогою месенджера Telegram.

"Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру", — розповіли у спецслужбі.

Співробітники СБУ з'ясували, що підозрюваним виявився місцевий безробітний мешканець, якого до роботи на окупантів завербували наприкінці листопада минулого року.

[ + – ] Агент

[ + – ] Листування

Російські агресори наказали своєму агенту таємно стежити за підрозділами українських захисників та фіксувати їхні місця розташування на карті.

Під час обшуку у зловмисника знайшли телефон, на якому були докази його злочинної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ). Суд уже обрав йому запобіжний захід — утримання під вартою. Наразі агенту загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 29 січня обстріляли Київський район Харкова. У місцевих пабліках викладено знімки та відео з місця влучання, на яких видно сильну пожежу.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 27 січня співробітники Служби безпеки України нагрянули з обшуком до будинку, де мешкає голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко.