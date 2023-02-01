Передавав секретні дані "Укроборонпрому": СБУ затримала агента РФ (фото)

Зловмиснику вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Служба безпеки України затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку. Інформація про це з'явилась в офіційному Телеграм-каналі СБУ.

Затриманий виявився російським агентом, який отримав завдання влаштуватися в українську оборонну компанію для збору розвідданих на користь країни-агресора. Він приховано збирав інформацію про українське озброєння, яке надходить до підрозділів ЗСУ на східному та південному фронтах.

[ + – ] Зловмисник готував "звіти" для окупантів щодо наслідків російських ракетних ударів по столиці Фото: СБУ

Крім того, зловмисник готував "звіти" для окупантів щодо наслідків російських ракетних ударів по столиці. Для цього їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об'єктів після обстрілів.

[ + – ] Співробітники СБУ викрили шпигуна ще на початку розвідувально-підривної діяльності Фото: СБУ

Отримані відомості ворожий агент передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони РФ.

[ + – ] Зловмисник приховано збирав інформацію про українське озброєння Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії. Затриманому вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

[ + – ] Затриманому вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану Фото: СБУ

Нагадаємо, на початку січня під Києвом затримали агента ФСБ РФ. Мешканця Білої Церкви росіяни завербували у грудні минулого року. Колаборант передавав РФ дані про українські війська через анонімний телеграм-канал.

Фокус також писав, що наприкінці січня у Харкові затримали агента РФ, який коригував удари по місту. За словами правоохоронців, затриманий збирав інформацію про переміщення та місця базування українських військових, після чого передавав усю інформацію окупантам за допомогою месенджера Telegram.