Ущерб почти на 120 млн: СБУ разоблачила схемы хищения денег, выделенных на продукты для ВСУ
Обвиненяемые, по словам силовиков, вместо того, чтобы поставлять Силам обороны объемы продовольствия, выводили деньги через фирмы прокладки. Подозрения чиновникам Минобороны пока не объявляли.
Служба безопасности сообщила о разоблачении и ликвидации схем по разворовыванию бюджетных средств, которые выделялись на закупку продовольствия для Сил обороны Украины. Об этом информирует пресс-центр ведомства.
Как утверждают правоохранители, схемы по разворовыванию бюджетных средств нанесли ущерб государству на 119,5 млн гривен.
В пресс-релизе СБУ сказано, что чиновники одного из департаментов Минобороны подписали договоры с руководителями двух частных фирм на оптовую поставку продовольствия к местам дислокации военнослужащих. Бюджетные средства были переведены на счета предприятий, которые даже не имели производственной базы и технологического оборудования для предоставления подобных услуг.
Силовик утверждают, что участники схемы вместо того, чтобы поставлять Силам обороны прописанные объемы продовольствия, выводили деньги через фирмы-прокладки. Двум руководителям предприятий, которые участвовали в описанных действиях, объявлено подозрение по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса — "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
В данный момент ведется расследование для привлечение к ответственности топ-чиновников Минобороны. Также, как сказано в пресс-релизе СБУ, оперативники разоблачили командира одной из воинских частей в Киевской области на хищении почти 2,4 млн грн, которые были выделены на продовольствие для личного состава.
Для осуществления незаконной деятельности офицер привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, вносивших недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения по двум статьям УК и избрания меры пресечения:
- ч. 5 ст. 191 — "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением";
- ч. 1 ст. 369 — "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Днем ранее, 2 февраля, Госбюро расследований сообщило о задержании предпринимателей, которые продавали военнослужащим яйца по 17 гривен. Ущерб, который бизнесмены и чиновники Минобороны Украины, нанесли государству оценивается в 4,6 млн гривен.
Также сообщалось, что 2 февраля Печерский суд Киева арестовал на два месяца экс-замглавы Минобороны Вячеслава Шаповалова, которого обвиняют в лоббировании подписания договоров о поставках продуктов для ВСУ по завышенным ценам и закупках низкокачественно военного снаряжения.