ГБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен (фото, видео)

Правоохранители подсчитали ущерб, который бизнесмены и сотрудники Минобороны нанесли государству — 4,6 млн грн. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 1 млн грн наличными.

Related video

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали предпринимателей, которые присваивали средства, выделенные на питание для армии. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Особое внимание уделяется обеспечению продуктами питания, поскольку здесь, по мнению воров, проще всего "спрятать концы в воду" — продукты можно "списать", "съесть на бумаге" и т.д.", — говорится в пресс-релизе.

Следствие установило, что одна из фирм-поставщиков среди прочего снабжала военных яйцами по завышенным ценам. Также зафиксированы эпизоды, когда горе-предприниматели вносили в документы ложные данные о том, что воинская часть получила продукты на свой склад, но на самом деле ничего не поставлялось. Несуществующие продукты впоследствии просто "списывали" как такие, которые "съели" солдаты.

По версии ГБР, подозреваемые были уверенны в том, что не оставляют никаких следов преступления, ведь документально проверить потребленные продукты очень сложно.

В ходе следственных действий правоохранители задержали 5 человек, в их числе предприниматели и военные, которые отвечают за обеспечение одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. Также сообщается о задержании военнослужащего, который вел "черную бухгалтерию" дельцов.

В ГБР подсчитали сумму ущерба государству от преступной деятельности — 4,6 млн грн. Эти деньги участники схемы делили между собой. 1 млн грн наличными удалось изъять в ходе обысков у фигурантов расследования.

Задержанным готовятся подозрения, в скором времени им будут избирать меры пресечения.

Уголовное преступления квалифицировали как присвоение или растрату чужого имущества в особо крупных размерах по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Скандал с закупками в Минобороны для ВСУ по завышенным ценам

Напомним, 21 января журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором сказано, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Так, судя по документам, которые попали в руки журналиста, оборонное ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за килограмм, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

22 января Минобороны опубликовало заявление, в котором сказано, что информация о закупках якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение. Как сообщил глава МО Алексей Резников, журналисты подали в своем расследовании искаженную информацию из-за технических ошибок в рабочей документации.

23 января состоялось заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором стало известно, что НАБУ уже открыло уголовное производство по факту закупок оборонного ведомства продуктов питания по завышенным ценам.

На следующий день, 24 января, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он отвечал в ведомстве за тыловое обеспечение украинской армии. Он решил уволиться, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ" после публикации резонансного расследования. 1 февраля ГБР сообщило ему о подозрении за подписание договоров о поставке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, он, предположительно, стоит за приобретением низкокачественных бронежилетов, касок, одежды и других вещей для украинских военнослужащих на общую сумму более 1 млрд грн.

Также напомним, автор расследования выяснил также, что Госпогранслужба для своих бойцов закупает продукты питания гораздо дешевле, чем в Минобороны и даже в магазинах.