ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень (фото, відео)

Правоохоронці підрахували збитки, які бізнесмени та співробітники Міноборони завдали державі — 4,6 млн грн. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 1 млн грн готівкою.

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Співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали підприємців, які привласнювали кошти, виділені на харчування для армії. Про це у четвер, 2 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.

"Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування, оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше "заховати кінці у воду" — продукти можна "списати", "з'їсти на папері" тощо", — йдеться у пресрелізі.

Слідство встановило, що одна з фірм-постачальників, серед іншого, постачала військових яйцями за завищеними цінами. Також зафіксовані епізоди, коли горе-підприємці вносили до документів помилкові дані про те, що військова частина отримала продукти на свій склад, але насправді нічого не постачалося. Неіснуючі продукти згодом просто "списували" як такі, що "з'їли" солдати.

За версією ГБР, підозрювані були впевнені, що не залишають жодних слідів злочину, адже документально перевірити спожиті продукти дуже складно.

У ході слідчих дій правоохоронці затримали 5 осіб, серед них підприємці та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин Збройних сил України. Також повідомляється про затримання військовослужбовця, який проводив "чорну бухгалтерію" ділків.

У ДБР підрахували суму збитків державі від злочинної діяльності — 4,6 млн грн. Ці гроші учасники схеми ділили між собою. 1 млн грн готівкою вдалося вилучити під час обшуків у фігурантів розслідування.

Затриманим готуються підозри, незабаром їм обиратимуть запобіжні заходи.

Кримінальні злочини кваліфікували як присвоєння чи розтрату чужого майна у особливо великих розмірах за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.

Скандал із закупівлями в Міноборони для ЗСУ за завищеними цінами

Нагадаємо, 21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті DT.UA розслідування, в якому сказано, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України. Так, судячи з документів, які потрапили до рук журналіста, оборонне відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

22 січня Міноборони опублікувало заяву, в якій сказано, що інформація про закупівлі нібито поширюється з ознаками умисних маніпуляцій і вводить в оману громадськість. Як повідомив голова МО Олексій Резніков, журналісти подали у своєму розслідуванні спотворену інформацію через технічні помилки у робочій документації.

23 січня відбулося засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому стало відомо, що НАБУ вже відкрило кримінальне провадження за фактом закупівлі оборонним відомством продуктів харчування за завищеними цінами.

Наступного дня, 24 січня, заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Він відповідав у відомстві за тилове забезпечення української армії. Він вирішив звільнитися, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ" після публікації резонансного розслідування. 1 лютого ДБР повідомило йому про підозру за підписання договорів про постачання продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Крім того, він, ймовірно, стоїть за придбанням низькоякісних бронежилетів, касок, одягу та інших речей для українських військовослужбовців на загальну суму понад 1 млрд. грн.

Також нагадаємо, автор розслідування з'ясував, що Держприкордонслужба для своїх бійців закуповує продукти харчування набагато дешевше, ніж у Міноборони та навіть у магазинах.