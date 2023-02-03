Збитки майже на 120 млн: СБУ викрила схеми розкрадання грошей, виділених на продукти для ЗСУ

Обвинувачені, за словами силовиків, замість того, щоб постачати Силам оборони обсяги продовольства, виводили гроші через фірми прокладки. Підозри чиновникам Міноборони поки що не оголошували.

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Служба безпеки повідомила про викриття та ліквідацію схем із розкрадання бюджетних коштів, що виділялися на закупівлю продовольства для Сил оборони України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Як стверджують правоохоронці, схеми розкрадання бюджетних коштів завдали збитків державі на 119,5 млн гривень.

У пресрелізі СБУ йдеться, що чиновники одного з департаментів Міноборони підписали договори з керівниками двох приватних фірм на оптове постачання продовольства до місць дислокації військовослужбовців. Бюджетні кошти було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази та технологічного обладнання для надання подібних послуг.

Силовики стверджують, що учасники схеми замість того, щоб постачати Силам оборони прописані обсяги продовольства, виводили гроші через фірми-прокладки. Двом керівникам підприємств, які брали участь в описаних діях, оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу — "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Наразі ведеться розслідування для притягнення до відповідальності топчиновників Міноборони. Також, як сказано в пресрелізі СБУ, оперативники викрили командира однієї з військових частин у Київській області на розкраданні майже 2,4 млн. грн., які були виділені на продовольство для особового складу.

Для здійснення незаконної діяльності офіцер залучив чотирьох своїх підлеглих та комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування протиправної діяльності. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри за двома статтями КК та обрання запобіжного заходу:

ч. 5 ст. 191 — "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";

ч. 1 ст. 369 — "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі".

На день раніше, 2 лютого, Держбюро розслідувань повідомило про затримання підприємців, які продавали військовослужбовцям яйця по 17 гривень. Збитки, які бізнесмени та чиновники Міноборони України, завдали державі оцінюють у 4,6 млн гривень.

Також повідомлялося, що 2 лютого Печерський суд Києва заарештував на два місяці ексзаступника голови Міноборони В'ячеслава Шаповалова, якого звинувачують у лобіюванні підписання договорів про постачання продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та закупівлями військового спорядження поганої якості.