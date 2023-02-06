Готували ракетний удар по Одесі та Херсону: СБУ показала затримання колаборантів (фото)

В Україні затримали чергових колаборантів, які співпрацювали з російськими спецслужбами та готували серію провокацій у південних областях країни.

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У Службі безпеки України провели чергову операцію із затримання російських агентів, які вели підготовку ракетних ударів по залізничних вузлах та об'єктах енергетичної інфраструктури Одеси та Херсона. Про це йдеться на сторінках відомства у соціальних мережах.

Фахівцями з кібербезпеки було викрито агентів ФСБ, які проводили диверсійні заходи у прифронтових містах південного напрямку.

Їм наказали збирати розвідувальні дані про те, де базуються і куди переміщуються українські підрозділи військових на Таврійському напрямку. Крім того, вони передавали російським окупантам локації критичної інфраструктури безпосередньо в Одесі та Херсоні.

"Насамперед, агресора цікавили точні координати місцевих об'єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств. У разі отримання розвідінформації окупанти планували використовувати її для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах", — йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітникам відомства вдалося спрацювати на випередження та встановити місцезнаходження цих агентів. Завербовані вони були вже після початку повномасштабного вторгнення і перебували на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ у Ростовській області за псевдонімом "Буба Касторський". Він віддавав їм різні накази та завдання.

Під час обшуків у злочинців вилучили смартфони з усіма доказами та листуванням у месенджері Telegram.

"Наразі обом затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах військового стану). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — підсумували в СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки 3 лютого повідомила про викриття та ліквідацію схем із розкрадання бюджетних коштів, що виділялися на закупівлю продовольства для Сил оборони України. Вони завдали збитків державі на 119,5 мільйона гривень.

Також 1 лютого Служба безпеки України затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку. Затриманий виявився російським агентом, який отримав завдання влаштуватися в українську оборонну компанію для збору розвідданих на користь країни-агресора.