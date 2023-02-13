Коллаборант из Луганщины устроился в Красный Крест, но не успел сбежать из Украины, — СБУ

Мужчина планировал под видом волонтера скрыть от общественности свое сотрудничество с Россией, однако украинской спецслужбе удалось его раскрыть.

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Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который устроился в Красный Крест, чтобы выехать из Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Еще в прошлом году сотрудники правоохранительных органов разоблачили мужчину, который вел коллаборантскую деятельность на территории Луганской области. Он являлся руководителем сектора т.н. "Управления пенсионного фонда ЛНР" и принимал участие во внедрении в регионе "рублевой зоны".

С первого дня полномасштабной войны он поддерживал оккупантов, но не так давно переехал в Киев, где притворялся переселенцем из Луганской области. Там он устроился на работу волонтером в Общество Красного Креста Украины, но умолчал о своем сотрудничестве с россиянами.

[ + – ] СБУ выкрыла коллаборанта из Луганской области Фото: СБУ [ + – ] СБУ выкрыла коллаборанта из Луганской области Фото: СБУ

"В дальнейшем он планировал сбежать от правосудия за границу под видом участника международного волонтерского движения. Впрочем, сотрудники Службы безопасности помешали этому – своевременно уличили и задержали злоумышленника", — говорится в сообщении.

Ему было объявлено подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Грозит мужчине до 10 лет лишения свободы за деятельность, которая была направлена против Украины.

6 февраля СБУ показала задержание коллаборантов, которые готовили ракетный удар по Одессе и Харькову. Им было приказано собирать разведывательные данные о том, где базируются и куда перемещаются украинские подразделения военных на Таврийском направлении.

27 января СБУ разоблачила директора добывающей компании на Житомирщине, который финансировал руководителя оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.