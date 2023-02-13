Колаборант із Луганщини влаштувався в Червоний Хрест, але не встиг втекти з України, — СБУ

Чоловік планував під виглядом волонтера приховати від громадськості свою співпрацю з Росією, проте українській спецслужбі вдалося розкрити його.

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Служба безпеки України викрила колаборанта, який влаштувався в Червоний Хрест, щоб виїхати з України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ще минулого року правоохоронці викрили чоловіка, який вів колаборантську діяльність на території Луганської області. Він був керівником сектору т.зв. "Управління пенсійного фонду ЛНР" і брав участь у впровадженні в регіоні "рублевої зони".

Із першого дня повномасштабної війни він підтримував окупантів, але не так давно переїхав у Київ, де вдавав із себе переселенця з Луганської області. Там він влаштувався на роботу волонтером до Товариства Червоного Хреста України, але промовився про свою співпрацю з росіянами.

[ + – ] СБУ викрила колаборанта з Луганської області Фото: СБУ [ + – ] СБУ викрила колаборанта з Луганської області Фото: СБУ

"Надалі він планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху. Втім, співробітники Служби безпеки завадили цьому — своєчасно викрили та затримали зловмисника", — йдеться в повідомленні.

Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Чоловікові загрожують до 10 років позбавлення волі за діяльність, спрямовану проти України.

6 лютого СБУ показала затримання колаборантів, які готували ракетний удар по Одесі та Харкову. Їм наказали збирати розвідувальні дані про те, де базуються й куди переміщуються українські підрозділи військових на Таврійському напрямку.

27 січня СБУ викрила директора видобувної компанії на Житомирщині, який фінансував керівника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо.