Директор видобувної компанії на Житомирщині фінансував колаборанта Сальдо, — СБУ (фото)

Кінцевим бенефіціаром підприємства, що спеціалізувалося на видобутку, обробці та продажу граніту, є члени сім'ї керівника окупаційної адміністрації Херсонщини.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання директора однієї з видобувних компаній Житомирської області, якого підозрюють у фінансуванні окупантів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За словами правоохоронців, підозрюваним є директор однієї видобувної компанії Житомирської області, яка заробляла кошти для фінансування окупаційної адміністрації Херсонської області.

Кінцевим бенефіціаром цієї фірми, як стверджують в СБУ, була родина колаборанта Володимира Сальдо. Підприємство спеціалізувалося на видобутку, обробці та продажу граніту в промислових масштабах.

"Частина отриманих доходів спрямовувалась на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України. У вересні минулого року за матеріалами СБУ було заарештовано активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора. У ході досудового розслідування викрито схеми, які використовували керівники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання на користь ворога", — йдеться у прес-релізі СБУ.

Для реалізації схем підприємство, як стверджують силовики, штучно занижувало обсяги видобутої сировини та продажу готової продукції, а також суттєво змінювало її цінову категорію, вносячи недостовірні відомості до звітності. Через подібні дії мільйони гривень не прямували до держбюджету.

Сума збитків, завданих державі, оцінюється в 4,5 млн. гривень, а весь отриманий прибуток відмивали через фірми-прокладки. Керівнику видобувної компанії оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

"ч. 2 ст. 209 — "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом";

ч. 1 ст. 364-1 — "Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми".

У ході обшуків оперативники виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, а також банківські картки із доказами проведення угод.

[ + – ] СБУ викрила директора фірми, який спонсорував колаборанта Сальдо [ + – ] СБУ викрила директора фірми, який спонсорував колаборанта Сальдо [ + – ] СБУ викрила директора фірми, який спонсорував колаборанта Сальдо [ + – ] СБУ викрила директора фірми, який спонсорував колаборанта Сальдо

Декількома днями раніше повідомлялося, що оперативники СБУ затримали у Києві фейкових співробітників Служби безпеки, які продавали українські паспорти громадянам РФ.

Тижнем раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ запобігла ракетним ударам по Одесі, затримавши колаборанта, який збирав розвідувальні дані та планував коригувати обстріл об'єктів критичної інфраструктури.