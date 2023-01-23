Продавали росіянам паспорти України: у Києві затримали фейкових працівників СБУ (фото)

За даними оперативників, підозрювані обіцяли клієнтам "розв'язати питання" з українським громадянством за 10 тисяч доларів. Із зазначеної суми 7 тисяч нібито передавали чиновникам із міграційної служби, а 3 тисячі брали собі.

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Оперативники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Києві групу осіб, які продавали українські паспорти громадянам Росії. Про це повідомила пресслужба відомства 23 січня.

Ділки представлялися співробітниками СБУ та пропонували іноземцям "сприяння" в отриманні паспорта громадянина України. Клієнтам обіцяли підключити зв'язки у правоохоронних органах, зазначили у спецслужбі.

Вартість послуги обвинувачених, за даними оперативників, становила 10 тисяч доларів. Учасники групи гарантували наявність українського громадянства росіянці, яка мала довідку про тимчасове проживання в Україні, стверджують оперативники.

"Для переконливості зловмисники пред'явили громадянці Росії фейкове службове посвідчення", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваних затримали під час передачі першої грошової суми за паспорт. За даними слідства, фігурантами справи стали 2 мешканці Києва. Один із них уже притягувався до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського.

Розслідування щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності триває, зазначили в СБУ.

Схема з паспортами України — деталі від Київської прокуратури

У Київській міській прокуратурі розповіли деталі схеми. За матеріалами справи, колишнім співробітником СБУ представився 36-річний уродженець Дніпропетровської області. Він переконував клієнтів, що має зв'язки у Державній міграційній службі України та може вплинути на ухвалення позитивного рішення.

Підозрюваний розповів, що із зазначеної суми 10 тисяч доларів 7 тисяч мали передати чиновникам, а 3 тисячі доларів — особисто йому. Організатора схеми разом зі спільником затримали на одній зі столичних АЗС після отримання 3 тисяч доларів як заставу.

Прокурори додали, що в обвинувачених вилучили фейкове посвідчення СБУ, формений одяг, зброю та наркотичні засоби. Організатор схеми отримав підозру, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З його спільником продовжуються слідчі дії.

Вилучені предмети та речовини направили на експертизу, санкція злочину, що інкримінується, передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Дніпрі 14 січня затримали 2 підлітків, які фотографували Придніпровську ТЕС у південно-східній частині міста за годину до ракетного удару ЗС РФ. У телефоні одного з них у додатку WhatsApp було багато розмов з абонентами з Росії.

У грудні минулого року СБУ оголосила у розшук колишнього нардепа-регіонала Дмитра Святаша. За даними правоохоронців, він закликав людей отримувати паспорти Росії.

Фокус 20 грудня 2022 року писав про затримання у Харкові учасника спроби насильницького захоплення влади у місті. Підозрюваний вішав російський прапор на будівлю харківської міськради у 2014 році та закликав до його штурму.