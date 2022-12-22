Закликав отримувати паспорти РФ: СБУ оголосила у розшук екс-регіонала Святаша

За даними слідства, з початком повномасштабного вторгнення РФ політик виступив із підтримкою окупантів та виправдовував захоплення частини південних та східних регіонів України.

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Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів", який закликав людей отримувати російські паспорти. Йому висунули підозру в публічній підтримці російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба відомства.

В СБУ не назвали ім'я депутата, проте прикріпили фотографію, де фігурує харківський політик Дмитро Святаш. Слідчі уточнюють, що підозрюваний є представником харківського осередку "Партії регіонів". Саме від цієї політичної сили він п'ять разів обирався до українського парламенту.

За даними слідства, з початком повномасштабного вторгнення РФ Святаш виступив із підтримкою окупантів і виправдовував захоплення частини південних та східних регіонів країни. Він закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати російських військових та оформлювати паспорти РФ.

"Таким чином, зловмисник "гарантував" громадянам лояльне ставлення з боку агресора, а також обіцяв "списання" кредитних зобов'язань. Крім того, переконував про нібито регулярне надходження "гумдопомоги" з Росії до захоплених районів України та "відновлення" зруйнованої інфраструктури", — заявили в СБУ.

За інформацією спецслужб, Дмитро Святаш втік до Росії, щоб уникнути правосуддя.

На підставі зібраних доказів він проходить у справі про зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України – ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу.

Що відомо про підозрюваного?

Раніше Святашу повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

За матеріалами СБУ у серпні 2022 року було заарештовано його активи на суму 600 млн. грн. Надалі вони передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, 21 грудня голова СБУ Василь Малюк заявив, що ГБР розслідує через кого ЗС РФ зуміли швидко окупувати південь України. За його словами, один із головних підозрюваних – голова управління СБУ в Криму Олег Кулініч.

20 грудня СБУ затримали колаборанта, який піднімав прапор РФ над міськрадою Харкова 2014-го. Після того, як плани Кремля щодо захоплення регіону провалилися, підозрюваний "заліг на дно" з арсеналом зброї.