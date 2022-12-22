Призывал получать паспорта РФ: СБУ объявила в розыск экс-регионала Святаша

По данным следствия, с началом полномасштабного вторжения РФ политик выступил с поддержкой оккупантов и оправдывал захват части южных и восточных регионов Украины.

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Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов", который призывал людей получать российские паспорта. Ему предъявили подозрение в публичной поддержке российского вторжения в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ не назвали имя депутата, однако прикрепили фотографию, на которой фигурирует харьковский политик Дмитрий Святаш. Следователи уточняют, что подозреваемый является представителем харьковской ячейки "Партии регионов". Именно от этой политической силы он пять раз избирался в украинский парламент.

По данным следствия, с началом полномасштабного вторжения РФ Святаш выступил с поддержкой оккупантов и оправдывал захват части южных и восточных регионов страны. Он призывал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать российских военных и оформлять паспорта РФ.

"Таким образом, злоумышленник "гарантировал" гражданам лояльное отношение со стороны агрессора, а также обещал "списание" кредитных обязательств. Кроме того, убеждал о якобы регулярном поступлении "гумпомощи" из России в захваченные районы Украины и "восстановление" разрушенной инфраструктуры", — заявили в СБУ.

По информации спецслужб, Дмитрий Святаш сбежал в Россию, чтобы избежать правосудия.

На основании собранных улик он проходит по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса.

Что известно о подозреваемом?

Ранее Святашу сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний.

По материалам СБУ в августе 2022 года были арестованы его активы на сумму 600 млн. грн. В дальнейшем они переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, 21 декабря глава СБУ Василий Малюк заявил, что ГБР расследует из-за кого ВС РФ сумели быстро оккупировать юг Украины. По его словам, один из главных подозреваемых — глава управления СБУ в Крыму Олег Кулинич.

20 декабря СБУ задержали коллаборанта, поднимавшего флаг РФ над горсоветом Харькова в 2014-м. После того как планы Кремля по захвату региона провалились, подозреваемый "залег на дно" с арсеналом оружия.