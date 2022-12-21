ГБР расследует из-за кого ВС РФ сумели быстро оккупировать юг Украины, — глава СБУ

По словам руководителя украинской спецслужбы, один из главных подозреваемых — глава управления СБУ в Крыму Олег Кулинич. В ведомстве пока не раскрывают деталей, чтобы не нарушить тайну следствия.

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Государственное бюро расследований исследует, каким образом российские оккупационные войска очень быстро продвинулись из оккупированного Крыма и захватили территории на юге Украины 24 февраля. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Малюк в интервью ведущей "1+1" Наталье Мосийчук.

"Соответсвующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Сейчас проводится много экспертиз, я не имею права раскрывать карты и нарушать тайну следствия. Но вместе с тем, насколько мне известно, данное следствие находится на завершающем этапе", — рассказал Малюк.

В частности руководитель СБУ рассказал, что к указанным событиям причастен также бывший руководитель Крымского главка службы безопасности полковник Олег Кулинич. Он проводил там антитеррористические учения, не согласовав это с руководителем антитеррористического центра при СБУ.

"Но это лишь один небольшой элемент, где он мог потенциально работать на врага. Много других направлений уже полностью задокументированы. У нас в наличии аудиофайлы, где зафиксированы его переговоры с врагом, где он четко, в форме доклада предоставлял им информацию. И тут в ситуации с мостами он также причастен", — добавил Малюк.

Как Кулинич и Сивкевич "сдали" юг Украины

Бывшего главу управления СБУ в Крыму Олега Кулинича и экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича подозревают в государственной измене. По данным СМИ, они работали на Россию с июня 2019 года.

По данным следствия, деятельность подозреваемых курировала ФСБ РФ. Сивкович и Кулинич передавали врагу информацию, которая являлась государственной тайной. Также они влияли на кадровые перестановки в СБУ, чем обеспечивали влияние на украинскую спецслужбу стороны России.

[ + – ] Задержание Олега Кулинича

По данным следствия, именно Кулинич обеспечил России быстрый захват южных территорий Украины. Бывший руководитель СБУ скрыл информацию контрразведки о наступлении россиян из Крыма от руководства СБУ и государства. Кулиничу поручили сделать так, чтобы о вторжении военное командование узнало как можно позже. Подрывную деятельность Кулинича курировал Сивкович.

Напомним, 16 июля СБУ и ГБР задержали экс-главу СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича по подозрению в государственной измене.

Ранее Фокус писал, что глава СБУ заявил, что их сотрудники помешали покушению спецслужб РФ на главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова.