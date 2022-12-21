ДБР розслідує, через кого ЗС РФ зуміли швидко окупувати південь України, — голова СБУ

За словами керівника української спецслужби, один із головних підозрюваних — голова управління СБУ в Криму Олег Кулініч. У відомстві наразі не розкривають деталей, щоб не порушити таємницю слідства.

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Державне бюро розслідувань розслідує, як російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму та захопили території на півдні України 24 лютого. Про це повідомив голова Служби безпеки України генерал-майор Василь Малюк в інтерв'ю ведучій "1+1" Наталії Мосійчук.

"Відповідне кримінальне провадження перебуває в Державному бюро розслідувань. Зараз проводиться багато експертиз, я не маю права розкривати карти й порушувати таємницю слідства. Але разом із тим, наскільки мені відомо, це слідство перебуває на завершальному етапі", — розповів Малюк.

Зокрема, керівник СБУ розповів, що до зазначених подій причетний також колишній керівник Кримського осередку служби безпеки полковник Олег Кулініч. Він проводив там антитерористичні навчання, не погодивши це з керівником антитерористичного центру при СБУ.

"Але це лише один невеликий елемент, де він міг потенційно працювати на ворога. Багато інших напрямків уже повністю задокументовані. У нас є аудіофайли, де зафіксовані його переговори з ворогом, де він чітко, у формі доповіді надавав їм інформацію. І тут у ситуації з мостами він також причетний", — додав Малюк.

Як Кулініч і Сівкович "здали" південь України

Колишнього голову управління СБУ в Криму Олега Кулініча й ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича підозрюють у державній зраді. За даними ЗМІ, вони працювали на Росію з червня 2019 року.

За даними слідства, діяльністю підозрюваних займалася ФСБ РФ. Сівкович і Кулініч передавали ворогові інформацію, яка була державною таємницею. Також вони впливали на кадрові перестановки в СБУ, чим забезпечували Росії вплив на українську спецслужбу.

[ + – ] Затримання Олега Кулініча

За даними слідства, саме Кулініч забезпечив Росії швидке захоплення південних територій України. Колишній керівник СБУ приховав інформацію контррозвідки про наступ росіян із Криму від керівництва СБУ й держави. Кулінічу доручили зробити так, щоб про вторгнення військове командування дізналося якомога пізніше. Підривну діяльність Кулініча курирував Сівкович.

Нагадаємо, 16 липня СБУ та ДБР затримали ексглаву СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча за підозрою в державній зраді.

Раніше Фокус писав, що глава СБУ заявив, що їхні співробітники завадили замаху спецслужб РФ на главу української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони України Олексія Резнікова.