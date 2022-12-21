ДБР розслідує, через кого ЗС РФ зуміли швидко окупувати південь України, — голова СБУ
За словами керівника української спецслужби, один із головних підозрюваних — голова управління СБУ в Криму Олег Кулініч. У відомстві наразі не розкривають деталей, щоб не порушити таємницю слідства.
Державне бюро розслідувань розслідує, як російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму та захопили території на півдні України 24 лютого. Про це повідомив голова Служби безпеки України генерал-майор Василь Малюк в інтерв'ю ведучій "1+1" Наталії Мосійчук.
"Відповідне кримінальне провадження перебуває в Державному бюро розслідувань. Зараз проводиться багато експертиз, я не маю права розкривати карти й порушувати таємницю слідства. Але разом із тим, наскільки мені відомо, це слідство перебуває на завершальному етапі", — розповів Малюк.
Зокрема, керівник СБУ розповів, що до зазначених подій причетний також колишній керівник Кримського осередку служби безпеки полковник Олег Кулініч. Він проводив там антитерористичні навчання, не погодивши це з керівником антитерористичного центру при СБУ.
"Але це лише один невеликий елемент, де він міг потенційно працювати на ворога. Багато інших напрямків уже повністю задокументовані. У нас є аудіофайли, де зафіксовані його переговори з ворогом, де він чітко, у формі доповіді надавав їм інформацію. І тут у ситуації з мостами він також причетний", — додав Малюк.
Як Кулініч і Сівкович "здали" південь України
Колишнього голову управління СБУ в Криму Олега Кулініча й ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича підозрюють у державній зраді. За даними ЗМІ, вони працювали на Росію з червня 2019 року.
За даними слідства, діяльністю підозрюваних займалася ФСБ РФ. Сівкович і Кулініч передавали ворогові інформацію, яка була державною таємницею. Також вони впливали на кадрові перестановки в СБУ, чим забезпечували Росії вплив на українську спецслужбу.
За даними слідства, саме Кулініч забезпечив Росії швидке захоплення південних територій України. Колишній керівник СБУ приховав інформацію контррозвідки про наступ росіян із Криму від керівництва СБУ й держави. Кулінічу доручили зробити так, щоб про вторгнення військове командування дізналося якомога пізніше. Підривну діяльність Кулініча курирував Сівкович.
Нагадаємо, 16 липня СБУ та ДБР затримали ексглаву СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча за підозрою в державній зраді.
Раніше Фокус писав, що глава СБУ заявив, що їхні співробітники завадили замаху спецслужб РФ на главу української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони України Олексія Резнікова.